Cos'è la privacy dei dati?

Istituzioni come le Nazioni Unite4 riconoscono la privacy come un diritto umano fondamentale e molti Paesi hanno adottato norme sulla privacy che sanciscono questo diritto per legge. La maggior parte di queste normative comporta severe sanzioni in caso di mancata conformità.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea è considerato una delle leggi sulla privacy dei dati più complete al mondo. Stabilisce regole rigorose che qualsiasi azienda, con sede all'interno o all'esterno dell'Europa, deve seguire quando elabora i dati dei residenti dell'UE. I trasgressori possono essere multati fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale dell'azienda.

I Paesi al di fuori dell'UE hanno requisiti normativi simili, tra cui il GDPR del Regno Unito, il Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) del Canada e il Digital Personal Data Protection Act dell'India.

Gli Stati Uniti non hanno predisposto leggi federali sulla protezione dei dati così radicali come il GDPR, ma hanno approvato alcuni atti legislativi più mirati. Il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) stabilisce le regole per la raccolta e il trattamento dei dati personali dei minori di 13 anni. L'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) disciplina il modo in cui le organizzazioni sanitarie e le entità correlate gestiscono le informazioni sanitarie personali.

Le sanzioni previste da queste leggi possono essere significative. Nel 2022, ad esempio, Epic Games è stata multata per la cifra record di 275 milioni di dollari per violazioni del COPPA.5

Gli Stati Uniti hanno anche normative sulla privacy a livello statale come il California Consumer Privacy Act (CCPA), che offre ai consumatori della California un maggiore controllo su come e quando i loro dati vengono elaborati. Sebbene il CCPA sia forse la legge statale sulla privacy più conosciuta, ne ha ispirate altre, come il Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA) e il Colorado Privacy Act (CPA).