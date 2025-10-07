Cosa sono i controlli di sicurezza?

I sistemi di controllo di sicurezza, compresi i processi e la documentazione che definiscono l'implementazione e la gestione continua di questi controlli, sono definiti framework o standard.

I framework consentono a un'organizzazione di gestire in modo coerente i controlli di sicurezza su diversi tipi di risorse in base a una metodologia generalmente riconosciuta e testata. Di seguito sono indicati alcuni dei framework e degli standard più noti:

National Institute of Standards and Technology Cyber Security Framework

Nel 2014 il NIST (National Institute of Standards and Technology) ha creato un framework volontario per fornire alle organizzazioni una guida su come prevenire, rilevare e affrontare gli attacchi informatici. I metodi e le procedure di valutazione vengono utilizzati per determinare se i controlli di sicurezza di un'organizzazione sono implementati correttamente, funzionano come previsto e producono il risultato desiderato (nel rispetto dei requisiti di sicurezza dell'organizzazione). Il framework del NIST viene costantemente aggiornato in base ai progressi registrati nel campo della cybersecurity.

Controlli del Center for Internet Security

Il CIS (Center for Internet Security) ha ideato un elenco di azioni difensive ad alta priorità come punto di partenza "must-do, do-first" per ogni azienda che vuole prevenire gli attacchi informatici. Secondo il SANS Institute, che ha contribuito al loro sviluppo, "i controlli del CIS sono efficaci perché si basano sui modelli di attacco più comuni evidenziati nei principali report sulle minacce e controllati da una comunità molto ampia di professionisti del governo e del settore".

L'organizzazione può fare riferimento a questi e altri framework di sicurezza per sviluppare il proprio e stilare le politiche di sicurezza IT. Un framework ben sviluppato consente all'organizzazione di:

Applicare le politiche di sicurezza IT tramite i controlli di sicurezza

Istruire i dipendenti e gli utenti sulle linee guida per la sicurezza

Rispettare le normative di settore e di conformità

Raggiungere un'efficienza operativa tramite i controlli di sicurezza

Valutare costantemente i rischi e gestirli tramite i controlli di sicurezza

Una soluzione di sicurezza è forte quanto il suo anello più debole. Devi quindi considerare più livelli di controlli di sicurezza (strategia nota anche come "difesa in profondità") per implementarli nella gestione dell'identità e degli accessi, nei dati, nelle applicazioni, nell'infrastruttura di rete o del server, nella sicurezza fisica e nell'intelligence della sicurezza.