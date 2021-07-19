Cosa sono le minacce interne?

Mentre le minacce esterne sono più comuni e fanno notizia quando si tratta di attacchi informatici, le minacce interne, siano esse dannose o frutto di negligenza, possono essere più costose e pericolose. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, le violazioni di dati iniziate da insider malevoli sono state le più costose, con un costo medio di 4,99 milioni di dollari. Un recente report di Verizon ha rivelato che, mentre la minaccia esterna media compromette circa 200 milioni di record, gli incidenti che coinvolgono minacce condotte da un operatore interno hanno portato all'esposizione di 1 miliardo o più di record.1