Rilevamento delle frodi tramite AI nel settore bancario

Una delle applicazioni più comuni per la tecnologia AI è il chatbot sui social media, un programma automatizzato in grado di condurre conversazioni con i clienti. I chatbot come questi vengono spesso utilizzati per il servizio clienti, per rispondere a domande di base e fornire informazioni in tempo reale senza dover aspettare la disponibilità di un agente umano.

Oltre al servizio clienti, il settore bancario utilizza molti altri tipi di programmi e software che incorporano l'AI per identificare e prevenire potenziali frodi. Le banche utilizzano sistemi AI per il rilevamento in tempo reale, incaricando i programmi AI abilitati ad analizzare enormi quantità di transazioni per identificare e segnalare qualsiasi attività sospetta sull'account in una grande varietà di modi, tra cui:

Supporto alla forza lavoro: i lavoratori umani che si occupano della tradizionale prevenzione delle frodi possono accedere agli assistenti AI basati su LLM per comunicare con il linguaggio naturale e interrogare set di dati di grandi dimensioni o fare riferimento a documenti politici lunghi e complicati.

Conformità normativa: le banche sono sottoposte a forti pressioni per mantenere la conformità normativa. I programmi di AI possono aiutare le banche a implementare le politiche Know Your Customer (KYC) con la computer vision analizzando i documenti di verifica dell'identità per eventuali incongruenze o segni di frode. Possono anche aiutare le banche a implementare i processi antiriciclaggio (AML) segnalando conti noti o comportamenti associati al riciclaggio illegale di denaro, come il movimento di importi valutari identici tra conti eterogenei.

Rilevamento delle anomalie: i sistemi di AI sono particolarmente utili per qualsiasi applicazione che richieda il riconoscimento di pattern. Tipi specifici di AI, noti come reti neurali a grafo (GNN), sono progettati per elaborare dati che possono essere rappresentati come un grafico, come i dati molto comuni nel settore bancario. I GNN sono in grado di elaborare miliardi di record per identificare i pattern in ampie fasce di dati e tracciare e rilevare anche le frodi più complesse.

Punteggio del rischio: I modelli di AI e machine learning sono basati su dati ponderati per assegnare probabilità alle azioni potenziali e valutare la decisione o l'azione più accurata. Pertanto, possono effettuare valutazioni sulla base di molteplici fattori, come l'importo delle transazioni, la frequenza, l'ubicazione e il comportamento passato, l'ideale per determinare il rischio. Le AI possono determinare il rischio di una determinata transazione, nonché il rischio di concedere un prestito o una linea di credito a richiedenti potenzialmente fraudolenti.