Gli esperti consigliano di utilizzare una combinazione di tecniche per individuare le vulnerabilità di Log4j.

Ricerche manuali. I team addetti alla sicurezza possono cercare manualmente le falle di Log4j. Possono utilizzare strumenti di sviluppo come Apache Maven per generare alberi delle dipendenze che mappano tutte le dipendenze in un'app, oppure possono utilizzare threat intelligence esterna per identificare gli asset interessati. Ad esempio, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha compilato un elenco di software noti per essere affetti da Log4Shell. L'elenco è disponibile su GitHub .

Sui sistemi operativi Linux, Microsoft Windows e macOS, i team addetti alla sicurezza possono cercare nelle directory dei file le istanze di Log4j utilizzando l'interfaccia a riga di comando.

Strumenti di scansione delle vulnerabilità. In seguito alla scoperta di Log4Shell, alcune organizzazioni hanno rilasciato strumenti gratuiti progettati per trovare le vulnerabilità di Log4j. Tra gli esempi figurano lo sniffer Log4j di Palantir e lo scanner del CERT Coordination Center.

Sebbene siano ancora disponibili scanner specializzati, molte soluzioni di sicurezza standard, come gli scanner di vulnerabilità, le piattaforme di gestione della superficie di attacco (ASM) e le soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), possono ora rilevare le vulnerabilità Log4j.

Poiché Log4Shell può nascondersi in profondità nelle catene di dipendenze, i team addetti alla sicurezza possono integrare le scansioni automatiche con metodi più pratici, come i penetration test.

Rilevamento delle minacce. Secondo la CISA, è noto che gli aggressori usano Log4Shell per entrare in una rete e poi applicare patch agli asset che hanno compromesso per coprire le loro tracce. Per questo motivo, si consiglia ai team addetti alla sicurezza di presumere che sia già avvenuta una violazione e di cercare attivamente i segnali dell'utilizzo di Log4Shell.

Gli strumenti di cybersecurity come le soluzioni di gestione delle informazioni di sicurezza e degli eventi(SIEM) e le piattaforme di rilevamento e risposta esteso (XDR) possono aiutare a rilevare attività anomale associate a Log4Shell, come voci di log strane o pattern di traffico sospetti. I team addetti alla sicurezza dovrebbero avviare procedure complete di risposta agli incidenti e di indagine per ogni possibile accenno di Log4Shell, data la gravità delle conseguenze di un attacco.