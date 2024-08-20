L'obiettivo della risposta agli incidenti è prevenire gli attacchi informatici prima che si verifichino e ridurre al minimo i costi e le interruzioni delle attività derivanti da eventuali attacchi informatici. La risposta agli incidenti è la parte tecnica della gestione degli incidenti, che include anche la gestione esecutiva, delle risorse umane e legale di un incidente grave.

Idealmente, un'organizzazione definisce i processi e le tecnologie di risposta agli incidenti in un piano formale di risposta agli incidenti (IRP) che specifica come identificare, contenere e risolvere i diversi tipi di attacchi informatici.

Un efficace piano di risposta agli incidenti può aiutare i team di risposta alle minacce informatiche a rilevare e contenere le minacce informatiche, ripristinare i sistemi interessati e ridurre i mancati guadagni, le sanzioni normative e altri costi.

Il report Cost of a Data Breach di IBM ha rilevato che poter contare su un team di risposta agli incidenti e su piani formali di risposta agli incidenti consente alle organizzazioni di ridurre il costo di una violazione di quasi mezzo milione di USD (473.706 USD) in media.