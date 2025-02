Che cos'è la threat intelligence?

Le community per la condivisione di informazioni sono i forum, le associazioni professionali e altre comunità in cui gli analisti condividono esperienze in prima persona, insight, dati sulle minacce e altre informazioni.

Negli Stati Uniti, molti settori delle infrastrutture d'importanza critica, come l'assistenza sanitaria, i servizi finanziari e il settore del petrolio e del metano, gestiscono centri di condivisione e analisi delle informazioni (ISAC, Information Sharing and Analysis Center) specifici del settore. Questi ISAC si coordinano l'uno con l'altro attraverso il National Council of ISACs (NSI).

A livello internazionale, la piattaforma di intelligence open source MISP Threat Sharing supporta diverse comunità di condivisione delle informazioni organizzate in luoghi, settori e argomenti diversi. Il MISP ha ricevuto finanziamenti sia dalla NATO che dall'Unione Europea.