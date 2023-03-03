Cos'è l'XDR (rilevamento e la risposta estesi)?

Quella di rilevamento e risposta estesi (XDR) è un’architettura aperta di cybersecurity che integra gli strumenti di sicurezza e unifica le operazioni di sicurezza in tutti i livelli di sicurezza: utenti, endpoint, e-mail, applicazioni, reti, carichi di lavoro cloud e dati. Con XDR, le soluzioni di sicurezza che non sono necessariamente progettate per lavorare insieme possono interoperare senza problemi per la prevenzione, il rilevamento, l’analisi e la risposta alle minacce.

L'XDR elimina le lacune di visibilità tra strumenti e livelli di sicurezza, consentendo ai team di sicurezza già oberati di lavoro di rilevare e risolvere le minacce in modo più rapido ed efficiente e di acquisire dati più completi e contestualizzato per prendere migliori decisioni sulla sicurezza e prevenire futuri attacchi informatici.

L'XDR è stato definito per la prima volta nel 2018, ma il modo in cui i professionisti della sicurezza e gli analisti del settore parlano di XDR si è evoluto rapidamente da allora. Ad esempio, molti esperti della sicurezza descrivono per la prima volta l'XDR come un rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) sotto steroidi, esteso a tutti i livelli di sicurezza aziendali. Oggi, invece, gli esperti vedono il potenziale dell'XDR come molto più della somma degli strumenti e delle funzionalità che integra, sottolineando vantaggi come la visibilità end-to-end sulle minacce, un'interfaccia unificata e workflow ottimizzati per il rilevamento, l’indagine e la risposta alle minacce.

Inoltre, analisti e fornitori hanno classificato le soluzioni XDR come XDR nativo, che integra solo gli strumenti di sicurezza del fornitore di soluzioni o XDR aperto, che integra tutti gli strumenti di sicurezza nell'ecosistema di sicurezza di un'organizzazione, indipendentemente dal fornitore. Ma è sempre più evidente che i team di sicurezza aziendale e i security operations center (SOC) si aspettano che anche le soluzioni XDR native siano aperte, offrendo la flessibilità necessaria per integrare gli strumenti di sicurezza di terze parti che utilizzano ora o che potrebbero scegliere in futuro.