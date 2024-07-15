Un attacco informatico comporta molte incognite ed è una situazione complessa. Se hai pronto un piano solido e un team per gestire le comunicazioni, puoi facilmente apportare modifiche in base alla situazione specifica. Con una comunicazione efficace in caso di crisi, la tua azienda può superare un attacco informatico con ancora più fiducia da parte dei tuoi clienti in base alla tua risposta e comunicazione.
"È importante avere tutti i piani di comunicazione, i programmi, le risorse, il materiale e le relazioni pronti prima che accada qualcosa", afferma Ensign. "Quando quel giorno arriverà, perché sappiamo tutti che arriverà, avrai tutti questi elementi a disposizione e potrai davvero affrontare la situazione come desideri."
I consulenti IBM X-Force Cyber Crisis Management possono aiutare i team di comunicazione a creare un playbook personalizzato e solido per le comunicazioni in caso di crisi, adattato per rispondere ai principali attacchi informatici e alle preferenze di scenario della tua azienda. Il team può aiutarti a integrare il flusso di comunicazioni nel tuo piano per far fronte a una crisi informatica o a migliorare i piani obsoleti e a garantire che siano conformi agli standard di settore odierni. Inoltre, i consulenti di X-Force Cyber Crisis Management possono eseguire una simulazione immersiva che includerà il tuo team di comunicazione, aiutandoti a creare una memoria muscolare in vista di qualsiasi potenziale crisi informatica.
Per saperne di più sui nostri servizi di gestione delle crisi informatiche, fai clic qui.
