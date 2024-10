Cos'è la crittografia asimmetrica?

La crittografia simmetrica è diversa dalla crittografia asimmetrica perché utilizza un'unica chiave per crittografare e decrittografare i dati, mentre la crittografia asimmetrica utilizza due chiavi: una chiave pubblica e una chiave privata.

L'uso di una chiave condivisa fa sì che la crittografia simmetrica sia generalmente più veloce ed efficiente, ma anche più vulnerabile agli attori delle minacce. La crittografia simmetrica richiede uno scambio di chiavi, in cui le parti comunicanti concordano su una chiave segreta condivisa. Gli hacker possono intercettare la chiave durante questo scambio, riuscendo a decrittografare i messaggi successivi.

In genere, le organizzazioni scelgono la crittografia simmetrica quando la velocità e l'efficienza sono fondamentali o quando gestiscono grandi volumi di dati su un sistema chiuso, come in una rete privata. Scelgono la crittografia asimmetrica nei casi in cui la sicurezza è fondamentale, come la crittografia di dati sensibili o la sicurezza delle comunicazioni all'interno di un sistema aperto, come internet.

La crittografia asimmetrica consente anche l'uso di firme digitali, che verificano l'autenticità e l'integrità di un messaggio per garantire che non sia stato manomesso durante la trasmissione.

Advanced Encryption Standard (AES) è un algoritmo di crittografia simmetrica spesso considerato come lo standard di riferimento per la crittografia dei dati. Offrendo una solida sicurezza con chiavi da 128, 192 o 256 bit, l'AES è ampiamente adottato da organizzazioni e governi di tutto il mondo, tra cui il governo degli Stati Uniti e il National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti.