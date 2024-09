Gli amanti del brivido sono proprio come sembrano: attaccano computer e sistemi informatici principalmente per divertimento. Alcuni vogliono vedere quante informazioni o dati sensibili riescono a rubare; altri vogliono utilizzare l'hacking per comprendere meglio come funzionano le reti e i sistemi informatici. Una categoria di amanti del brivido, i cosiddetti script kiddie, non possiede skill tecniche avanzate, ma utilizza strumenti e metodi preesistenti per attaccare i sistemi vulnerabili, principalmente per divertimento o soddisfazione personale. Anche se non sempre hanno intenti malevoli, gli amanti del brivido possono comunque causare danni involontari interferendo con la cybersecurity di una rete e aprendo la strada a futuri attacchi informatici.