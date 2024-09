Le reti sono la base del mondo connesso di oggi e gli obiettivi principali per gli autori delle minacce.

Tradizionalmente, le organizzazioni si affidavano a strumenti di rilevamento delle minacce quali software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e firewall per garantire la sicurezza della rete.

Molti di questi strumenti utilizzano un approccio basato sulle firme per il rilevamento, individuano le minacce abbinando gli indicatori di compromissione (IOC) a un database di firme di minacce informatiche.

Una firma può essere qualsiasi caratteristica associata a un attacco informatico noto, come ad esempio una linea di codice proveniente da una specifica attività di malware o uno specifico oggetto dell'e-mail di phishing. Gli strumenti basati sulle firme monitorano le reti alla ricerca di queste eventuali firme scoperte in precedenza e generano avvisi quando le trovano.

Sebbene siano efficaci nel bloccare le minacce informatiche conosciute, gli strumenti basati sulle firme hanno difficoltà nel rilevare le minacce nuove, sconosciute o emergenti. Hanno inoltre difficoltà a rilevare le minacce prive di firme univoche o assomigliano a comportamenti legittimi, come:

Criminali informatici che utilizzano credenziali rubate per accedere alla rete





Attacchi Business email compromise (BEC), in cui gli hacker impersonano o dirottano l'account e-mail di un dirigente





I dipendenti si impegnano involontariamente in comportamenti rischiosi, come salvare i dati aziendali su una chiavetta USB personale o fare clic su link e-mail dannosi

Le bande di ransomware e altre minacce persistenti avanzate possono sfruttare queste lacune nella visibilità per infiltrarsi nelle reti, condurre azioni di sorveglianza, aumentare i privilegi e lanciare attacchi in momenti opportuni.

NDR può aiutare le organizzazioni a colmare le lacune lasciate dalle soluzioni basate sulle firme e a proteggere reti moderne e sempre più complesse.

Utilizzando analisi avanzate, apprendimento automatico e analisi comportamentale, l'NDR è in grado di rilevare anche potenziali minacce senza firme note. In questo modo, NDR fornisce un livello di sicurezza in tempo reale, aiutando le organizzazioni a rilevare vulnerabilità e attacchi che altri strumenti di sicurezza potrebbero non rilevare.