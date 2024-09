Che cos'è il framework MITRE ATT&CK?

Come MITRE ATT&CK, Lockheed Martin Cyber Kill Chain modella gli attacchi informatici come una serie di tattiche avversarie. Alcune tattiche hanno addirittura gli stessi nomi. Ma l'analogia finisce qui.

La Cyber Kill Chain è più di un semplice framework che una base di conoscenza. È molto meno dettagliato di MITRE ATT&CK. Interessa solo sette (7) tattiche: Riconoscimento, Weaponizzazione, Consegna, Sfruttamento, Installazione, Comando e Controllo, Azioni su obiettivi,rispetto a MITRE ATT&CK 18 (incluse solo le tattiche Mobile e ICS). Non fornisce modelli discreti per gli attacchi su piattaforme Mobile o ICS. E non cataloga nulla che si avvicini al livello di informazioni dettagliate in merito a tattiche, tecniche e procedure presenti in MITRE ATT&CK.

Un'altra importante distinzione: la Cyber Kill Chain si basa sul presupposto che un attacco informatico deve realizzare tattiche avversarie in sequenza per raggiungere un risultato positivo e che il blocco di una delle tattiche "spezzerà la kill chain" e impedirà all'avversario di raggiungere l'obiettivo finale. MITRE ATT&CK non adotta questo approccio; si concentra sull'aiutare i professionisti della sicurezza a identificare e bloccare o mitigare le singole tattiche e tecniche avversarie in qualsiasi contesto si presentino.