Cos’è lo spear phishing?

Gli attacchi di spear phishing fanno un uso massiccio di tecniche di social engineering, che utilizzano la pressione psicologica o la motivazione per ingannare o manipolare le persone e indurle a compiere azioni che non dovrebbero fare e che normalmente non farebbero.

Un esempio può essere l’impersonificazione di un funzionario aziendale di alto livello, come nell’e-mail di spear phishing riportata sopra. I dipendenti sono condizionati a rispettare l’autorità e hanno inconsciamente paura di non seguire gli ordini di un dirigente, anche se non rientrano nella normalità. Gli attacchi di spear phishing si basano su altre tecniche di ingegneria sociale, tra cui:

Pretesto : inventare una storia o una situazione realistica che il bersaglio riconosce e con cui ha familiarità, ad esempio, "la tua password sta per scadere...."



Creare un senso di urgenza, ad esempio fingendosi un fornitore e sostenendo c’è un ritardo nel pagamento di un servizio essenziale

Fare appello alle emozioni o alle motivazioni subconscie: cercare di scatenare la paura, il senso di colpa o l’avidità nell’obiettivo, fare riferimento a una causa o a un evento a cui l’obiettivo tiene, o anche solo essere d’aiuto (ad esempio,"ecco un link a un sito web che vende i pezzi di ricambio del computer che stavi cercando").

La maggior parte delle campagne di spear phishing combina diverse tattiche di ingegneria sociale, ad esempio una nota del diretto superiore dell’obiettivo che recita: "Sto per prendere un aereo e la mia batteria è quasi esaurita, per favore aiutami e fai subito questo bonifico a XYZ Corp. così non dovremo pagare la mora".