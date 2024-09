Come l'EDR, anche l'XDR (Extended detection and response) e l'MDR (Managed detection and response) sono soluzioni di analisi e rilevamento delle minacce aziendali basate sull'AI. Si differenziano rispetto all'EDR nell'ambito della protezione che forniscono e nel modo in cui vengono erogati.

L'XDR integra gli strumenti di sicurezza in tutta l'infrastruttura ibrida di un'organizzazione, non solo gli endpoint, ma anche le reti, le e-mail, le applicazioni, i workload cloud e altro ancora, in modo che questi strumenti possano interagire e coordinarsi sulla prevenzione, il rilevamento e la risposta alle minacce informatiche. Esattamente come l'EDR, anche l'XDR integra le tecnologie SIEM, SOAR e altre tecnologie di cybersecurity aziendale. L'XDR è una tecnologia ancora emergente ma in rapida evoluzione, in grado di rendere i centri operativi per la sicurezza (SOC) molto più efficienti ed efficaci unificando i punti di controllo della sicurezza, la telemetria, l'analisi e le operazioni in un unico sistema aziendale centrale.

MDR è un servizio di cybersecurity in outsourcing che protegge un'organizzazione dalle minacce che superano le sue stesse operazioni di cybersecurity. I fornitori di MDR offrono in genere servizi di monitoraggio, rilevamento e risoluzione delle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte di un team di analisti della sicurezza altamente qualificato che lavora da remoto con tecnologie EDR o XDR basate su cloud. L'MDR può rappresentare una soluzione interessante per un'organizzazione che ha bisogno di competenze in materia di sicurezza superiori a quelle di cui dispone in termini di personale o di tecnologie di sicurezza superiori al proprio budget.