Cos'è SOAR (Security orchestration, automation and response)?

Le funzionalità di orchestrazione e automazione di SOAR gli consentono di fungere da console centrale per la risposta agli incidenti di sicurezza (IR). Il report di Cost of a Data Breach di IBM ha rilevato che le organizzazioni con un team IR e un piano IR testing hanno identificato le violazioni 54 giorni prima rispetto a quelle che non dispongono di nessuno dei due elementi.

Gli analisti della sicurezza possono utilizzare le SOAR per indagare e risolvere gli incidenti senza passare da uno strumento all'altro. Come le piattaforme di threat intelligence, le SOAR aggregano metriche e avvisi da feed esterni e strumenti di sicurezza integrati in una dashboard centrale. Gli analisti possono correlare i dati provenienti da fonti diverse, filtrare i falsi positivi, assegnare priorità agli avvisi e identificare le minacce specifiche che stanno affrontando. Gli analisti possono quindi rispondere attivando i playbook appropriati.

I SOC possono anche utilizzare gli strumenti SOAR per gli audit post-incidente e per processi di sicurezza più proattivi. I dashboard SOAR possono aiutare i team addetti alla sicurezza a comprendere in che modo una particolare minaccia ha violato la rete e come prevenire minacce simili in futuro. Analogamente, i team possono utilizzare i dati SOAR per identificare le minacce in corso passate inosservate e indirizzare efficacemente i loro sforzi di rilevamento delle minacce nelle aree giuste.