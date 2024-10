Che cos'è il movimento laterale?

In generale, gli attacchi con movimento laterale si dividono in due parti: una violazione iniziale seguita da un movimento interno. Gli hacker devono prima accedere a una rete eludendo la sicurezza degli endpoint. Potrebbero utilizzare attacchi di phishing o malware per compromettere un dispositivo o un'applicazione oppure ottenere l'accesso iniziale attraverso una porta server aperta. Dopo che gli autori di un attacco sono entrati, possono iniziare a espandersi verso altre aree della rete attraverso queste fasi di movimento laterale:

Ricognizione

Dopo aver preso piede, gli autori di un attacco mappano la rete e pianificano un percorso verso il loro obiettivo. Cercano informazioni su gerarchie di rete, sistemi operativi, account utente, dispositivi, database e app per capire come sono collegate queste risorse. Potrebbero anche esaminare i controlli di sicurezza della rete, per poi utilizzare quello che apprendono per eludere i team addetti alla sicurezza.

Escalation dei privilegi

Quando gli hacker comprendono la disposizione della rete, possono utilizzare una varietà di tecniche di movimento laterale per raggiungere più dispositivi e account. Infiltrandosi in più risorse, gli hacker non solo si avvicinano al loro obiettivo, ma rendono anche più difficile rimuoverli. Anche se le operazioni di sicurezza li rimuovono da uno o due computer, hanno comunque accesso ad altri asset.

Man mano che gli hacker si muovono lateralmente, tentano di impossessarsi di asset e account con privilegi sempre più elevati. Questo atto è chiamato "escalation dei privilegi". Più privilegi ottengono gli autori di un attacco, più possono fare all'interno della rete. In definitiva, gli hacker mirano a ottenere privilegi amministrativi, che consentano loro di andare praticamente ovunque e fare praticamente qualsiasi cosa.

Raggiungere l'obiettivo

Gli hacker combinano e ripetono le tecniche di movimento laterale secondo necessità fino a quando non raggiungono il bersaglio. Spesso cercano informazioni sensibili da raccogliere, crittografare e comprimere per l'esfiltrazione dei dati su un server esterno. Oppure possono voler sabotare la rete eliminando i dati o infettando i sistemi critici con malware. A seconda del loro obiettivo finale, gli hacker potrebbero mantenere backdoor e punti di accesso remoto il più a lungo possibile per massimizzare i danni.