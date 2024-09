Le EPP si concentrano sulla prevenzione delle minacce note o delle minacce che si comportano in modi conosciuti. Un'altra classe di soluzioni per la sicurezza degli endpoint, denominata EDR (Endpoint detection and response - Rilevamento degli endpoint e risposta), consente ai team della sicurezza di rispondere alle minacce che si insinuano negli strumenti preventivi per la sicurezza degli endpoint.

Le soluzioni EDR monitorano continuamente i file e le applicazioni che accedono ad ogni dispositivo, alla ricerca di attività sospetta o malevola che indichi malware, ransomware o minacce avanzate. Inoltre, l'EDR raccoglie continuamente dati e telemetria relativi alla sicurezza, archiviandoli in un data lake dove possono essere utilizzati per l'RTA (real-time analysis - analisi in tempo reale), l'indagine sulla causa principale, il threat hunting e altro ancora.

L'EDR include normalmente advanced analyitics, analisi comportamentale, intelligenza artificiale e machine learning, capacità di automazione, intelligent alerting e funzionalità di indagine e correzione che consentono ai team della sicurezza di:

Mettere in correlazione gli IOC (indicators of compromise - indicatori di compromissione) e altri dati relativi alla sicurezza dell'endpoint con i feed di threat intelligence per rilevare minacce avanzate in tempo reale

Ricevere notifiche di attività sospetta o minacce effettive in tempo reale, insieme a dati contestuali, che possono aiutare ad isolare le cause principali e accelerare l'indagine sulla minaccia

Eseguire l'analisi statica (analisi di codice sospetto, malevolo o infetto) o l'analisi dinamica (esecuzione di codice sospetto in isolamento)

Impostare soglie per i comportamenti dell'endpoint e avvisi nel caso in cui tali soglie vengano superate

Automatizzare le risposte, ad esempio la disconnessione e l'isolamento in quarantena di singoli dispositivi o il blocco di processi, per mitigare il danno fino a quando la minaccia non potrà essere risolta

Determinare se altri dispositivi endpoint sono interessati dallo stesso attacco informatico.

Molte EPP più recenti o più avanzate includono alcune funzionalità EDR, ma, per una protezione completa dell'endopoint, che comprende prevenzione e risposta, la maggior parte delle aziende dovrebbe utilizzare entrambe le tecnologie.