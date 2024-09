La filosofia "bring your own device", o BYOD, consente ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi personali, come smartphone, tablet, laptop o dispositivi indossabili, per accedere ai dati aziendali da qualunque luogo. Per salvaguardare la sicurezza, le aziende devono trovare un punto d'equilibrio tra le opportune restrizioni all'accesso dei dati sensibili aziendali e la produttività degli utenti. Una soluzione per il BYOD consente agli amministratori IT, a un addetto aziendale o a un container di controllare chi ha l'accesso e a quali dati, compresi quelli sensibili. Data l'enorme quantità di lavoratori da remoto, disporre delle tecnologie giuste, di una policy BYOD ben congegnata e di un adeguato livello di gestione è diventato imprescindibile per attenuare le potenziali vulnerabilità.

Per mantenere un buon livello di sicurezza per le politiche BYOD, un'organizzazione deve gestire i dispositivi di proprietà dei dipendenti fondendo insieme tecniche di gestione moderne e tradizionali, e supportando i dispositivi non standard allo stesso livello di quelli standard. I dipartimenti IT devono inoltre superare il rischio di credenziali compromesse ed essere in grado di rilevare i dispositivi infetti che tentano di connettersi alla rete, alle app e ai dati aziendali, perché possono causare violazioni di dati.