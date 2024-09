Cosa sono le minacce persistenti avanzate?

Per prepararsi al primo furto di dati, i gruppi APT trasferiscono le informazioni raccolte nel tempo in una posizione centralizzata e sicura all'interno della rete. Possono anche crittografare e comprimere i dati per facilitare l'esfiltrazione. Quindi, per distrarre il personale di sicurezza e deviare le risorse, possono inscenare un evento "white noise" come un attacco distributed denial-of-service (DDoS). A questo punto, sono in grado di trasferire i dati rubati su un server esterno senza essere rilevati.