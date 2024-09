Gli attacchi DdoS volumetrici consumano tutta la larghezza di banda disponibile all'interno di una rete di destinazione o tra un servizio di destinazione e il resto di Internet, impedendo così agli utenti legittimi di connettersi alle risorse di rete. Gli attacchi volumetrici spesso inondano le reti e le risorse con quantità molto elevate di traffico, anche rispetto ad altri tipi di attacchi DdoS. È noto che gli attacchi volumetrici travolgono le misure di protezione DdoS come gli scrubbing center, progettati per filtrare il traffico dannoso da quello legittimo.

I tipi di attacchi volumetrici includono:

UDP flood. Questi attacchi inviano pacchetti UDP (User Datagram Protocol) fasulli alle porte di un host target e richiedono all'host di cercare un'applicazione per ricevere questi pacchetti. Poiché i pacchetti UDP sono falsi, non esiste alcuna applicazione per riceverli e l'host deve inviare un messaggio ICMP "Destinazione non raggiungibile" al mittente. Le risorse degli host sono impegnate nella risposta al flusso costante di pacchetti UDP falsi, lasciando l'host non disponibile per rispondere ai pacchetti legittimi.

ICMP flood. Chiamati anche “ping float attack”, questi attacchi bombardano obiettivi con richieste echo ICMP provenienti da più indirizzi IP falsificati. Il server oggetto dell'attacco deve rispondere a tutte queste richieste, si sovraccarica e non è in grado di elaborare richieste eco ICMP valide. Gli attacchi ICMP flood si distinguono dagli attacchi smurf in quanto gli aggressori inviano un gran numero di richieste ICMP dalle loro botnet invece di indurre i dispositivi di rete a inviare risposte ICMP all'indirizzo IP della vittima.

Attacchi di amplificazione DNS. In questo caso, l'autore dell'attacco invia diverse richieste di ricerca Domain Name System (DNS) a uno o più server DNS pubblici. Queste richieste di ricerca utilizzano un indirizzo IP contraffatto appartenente alla vittima e chiedono ai server DNS di restituire una grande quantità di informazioni per richiesta. Il server DNS risponde quindi alle richieste inondando l'indirizzo IP della vittima con grandi quantità di dati.