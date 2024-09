Guardium Insights è progettato per fornire agli specialisti della sicurezza dei dati un hub centralizzato in cui possono conservare i dati monitorati per scopi di conformità o di analisi per tutto il tempo necessario. Grazie alle migliori funzionalità della categoria, come la conformità automatizzata, l'auditing, il reporting e il monitoraggio quasi in tempo reale, Guardium Insights consente agli utenti di soddisfare le normative sulla conformità dei dati con una riduzione dei tempi di preparazione degli audit. Guardium Insights può integrare e migliorare le distribuzioni esistenti di IBM® Security Guardium Data Protection o essere installato singolarmente per aiutare a proteggere i dati dei clienti e le informazioni sensibili e risolvere le sfide relative alla conformità e al monitoraggio delle attività dei dati nel cloud.