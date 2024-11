IBM Guardium Data Compliance

L'area di lavoro per la conformità funge da hub centralizzato per la supervisione dell'intero programma di conformità. Questa dashboard completa offre una visione chiara e concisa dello stato di conformità. Dall'accesso a report dettagliati alla gestione dei gruppi di conformità e al monitoraggio delle pianificazioni di audit, è possibile monitorare e garantire l'efficacia del programma in modo efficiente all'interno di questo ambiente centralizzato.