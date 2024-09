IBM Security Guardium

Una sfida fondamentale nel campo della sicurezza dei dati è quella di identificare chi può accedervi e capire cosa può fare. Le aziende hanno bisogno di monitorare le proprie attività in tempo reale per le origini dati on-premise e nel cloud, in modo che i dati mission-critical siano protetti. Guardium protegge i dati con crittografia, gestione delle chiavi, avvisi in tempo reale, redazione dinamica, messa in quarantena degli ID sospetti e altro ancora.