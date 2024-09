Le multe per la non conformità al PCI DSS sono stabilite dai marchi delle carte di pagamento e negoziate tra i marchi, il commerciante o il fornitore di servizi e le banche o altri istituti finanziari impattati. I marchi di carte di pagamento non pubblicano i calendari delle multe o delle commissioni e in genere non rendono disponibili al pubblico le informazioni sulle sanzioni.

Come regola generale, le multe per non conformità possono variare da 5.000 a 10.000 USD durante i primi tre mesi di non conformità, fino a 50.000-100.000 USD al mese dopo sei mesi di non conformità. In caso di violazione dei dati, i commercianti o i fornitori di servizi non conformi possono essere multati da 50 a 90 USD per cliente fino a un massimo di 500.000 USD.

I marchi di carte di pagamento possono imporre multe molto più alte a loro discrezione, e la sanzione finale negoziata per la non conformità agli standard PCI DSS di un'organizzazione - in particolare la non conformità che porta a una violazione dei dati - può arrivare a milioni o centinaia di milioni di dollari per coprire i costi delle indagini, delle richieste di risarcimento da parte del governo, delle azioni legali collettive e altro ancora.

Oltre a incorrere in multe, alle organizzazioni non conformi potrebbe essere vietato elaborare transazioni con carta di pagamento.