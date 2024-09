Che cos'è IBM Cloud App ID? IBM Cloud App ID consente di aggiungere facilmente l'autenticazione alle app web e mobili. Non dovrai più preoccuparti di creare un'infrastruttura per l'identità, di garantire la geo-disponibilità e di confermare le norme di conformità. Invece, potrai potenziare le tue app con funzionalità di sicurezza avanzate come l'autenticazione a più fattori e il single sign-on.