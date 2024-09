IBM® Cloudant è un database distribuito e completamente gestito, ottimizzato per workload pesanti e app web e mobile in rapida crescita. È disponibile come servizio IBM® Cloud con uno SLA del 99,99%. Adatta in modo flessibile la velocità effettiva e lo storage, e le sue API e i protocolli di replica sono compatibili con Apache CouchDB per architetture ibride o multicloud.