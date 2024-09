Cos'è CouchDB?

CouchDB offre vantaggi sia agli utenti che agli sviluppatori.

Scalabilità. Il design architetturale di CouchDB lo rende estremamente adattabile quando si partizionano i database e si scalano i dati su più nodi. CouchDB supporta sia il partizionamento orizzontale che la replica per creare una soluzione facilmente gestita per bilanciare i carichi di lettura e scrittura durante l'implementazione di un database.

CouchDB dispone di un motore di storage molto durevole e affidabile progettato da zero per infrastrutture multicloud e multi-database. Essendo un database NoSQL, CouchDB è molto personalizzabile e apre le porte allo sviluppo di applicazioni affidabili e orientate alle prestazioni, indipendentemente dal volume dei dati o dal numero di utenti.

Nessun blocco di lettura. Nella maggior parte dei database relazionali - dove i dati sono memorizzati in tabelle - se hai bisogno di aggiornare o modificare una tabella, la riga di dati che viene modificata viene bloccata agli altri utenti fino a quando la richiesta di modifica non viene elaborata. Questo può creare problemi di accessibilità per i client e colli di bottiglia in generale nei tuoi processi di gestione dei dati.

CouchDB utilizza MVCC (Multi-Version Concurrency Control) per gestire l'accesso ai database in modo simultaneo. Questo significa che, indipendentemente dal carico attuale del database, CouchDB può essere eseguito a piena velocità e senza restrizioni per i suoi utenti. Poiché i documenti in CouchDB sono aggiornati e aggiunti in tempo reale, le richieste di lettura del database vedranno sempre le istantanee del database aggiornate più di recente, indipendentemente da chi ha eseguito per primo l'accesso al documento.

Sviluppo open source. Grazie al solido sostegno e supporto di cui gode nella community open source, CouchDB mantiene una base forte e affidabile per la gestione di database aziendali. Sviluppato nel corso di diversi anni come una soluzione senza schema, CouchDB offre una flessibilità ineguagliabile che semplicemente non è possibile trovare nella maggior parte delle soluzioni di database proprietarie.