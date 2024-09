IBM Cloud Secrets Manager

Casi d’uso

Generazione di chiavi API IBM Cloud Genera chiavi API IBM Cloud per i servizi o gli utenti quando ne hai bisogno con il nostro motore per dati secret specializzato. Le chiavi possono anche essere memorizzate, ruotate, revocate o persino noleggiate nel caso in cui si voglia fornire un accesso temporaneo ad altri servizi o membri del team. Le chiavi API IBM Cloud, unite a una corretta policy di gestione delle identità e degli accessi (IAM), consentono di approfittare dell'archiviazione di oggetti cloud, della distribuzione continua e di altri servizi della piattaforma.