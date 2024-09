Cos'è la sicurezza delle informazioni?

I dati sono alla base di gran parte dell'economia mondiale. I criminali informatici riconoscono il valore di questi dati e gli attacchi informatici che mirano a rubare informazioni sensibili - o nel caso del ransomware, a tenere in ostaggio i dati - sono diventati più comuni, dannosi e costosi. Secondo il Report Cost of a Data Breach 2021di IBM, nel biennio 2020-2021 le violazioni dei dati hanno causato in media una perdita di affari paria 4,24 milioni di dollari.



Per chi la subisce, una violazione dei dati rappresenta un danno su più livelli. Il tempo di inattività imprevisto porta alla perdita di business. Quando le informazioni sensibili dei clienti vengono esposte, spesso una società perde clienti e subisce danni significativi e talvolta irreparabili alla propria reputazione. Il furto di proprietà intellettuale può danneggiare la redditività di un'azienda ed ridurre il suo vantaggio competitivo.



Le vittime di una violazione dei dati possono anche incorrere in multe o sanzioni legali. Le normative dei governi, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e quelle di settore, come l'Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA), obbligano le aziende a proteggere le informazioni sensibili dei loro clienti; la mancata osservanza di questa indicazione può comportare multe elevate. Equifax ha accettato di pagare almeno 575 milioni di dollari di multe alla Federal Trade Commission (FTC), al Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) e a tutti i 50 Stati come risultato della violazione dei dati del 2017; nell'ottobre 2021, British Airways è stata multata per 26 milioni di dollari per violazioni del GDPR in merito a una violazione dei dati del 2018.



Non sorprende che le aziende stiano investendo più che mai nella tecnologia e nei talenti della sicurezza informatica. Gartner stima che la spesa per le tecnologie e i servizi per la sicurezza delle informazioni e la gestione del rischio nel 2021 ha raggiunto il valore di 150,4 miliardi di dollari, con un aumento del 12,4% rispetto al 2020. I Chief Information Security Officer (CISO), che supervisionano gli sforzi per la sicurezza delle informazioni, sono diventati un punto fermo dei vertici aziendali. Inoltre, sta aumentando la domanda di analisti della sicurezza informatica in possesso di certificazioni avanzate, come la certificazione Certified Information Systems Security Professional (CISSP) di (ISC)². Il Bureau of Labor Statistics prevede che l'occupazione degli analisti con queste certificazioni crescerà del 33% entro il 2030.