Che cos'è la crittografia?

Nell'era digitale moderna, la crittografia è diventata uno strumento di sicurezza informatica essenziale per proteggere le informazioni sensibili da hacker e altri criminali informatici.

La parola crittografia viene dal greco "kryptos", che significa nascosto, e si traduce letteralmente in "scrittura nascosta". Ovviamente, può essere utilizzata per oscurare qualsiasi forma di comunicazione digitale, tra cui testo, immagini, video o audio. In pratica, la crittografia viene utilizzata principalmente per trasformare i messaggi in un formato illeggibile (noto come testo cifrato) che può essere decifrato in un formato leggibile (noto come testo in chiaro) solo dal destinatario autorizzato attraverso l'uso di una specifica chiave segreta.

La crittologia, che comprende sia la crittografia che la crittoanalisi, è profondamente radicata nell'informatica e nella matematica avanzata. La storia della crittografia risale ai tempi antichi, quando Giulio Cesare creò il cifrario di Cesare per oscurare il contenuto dei suoi messaggi ai messaggeri che li portavano nel I secolo a.C. Oggi, organizzazioni come il National Institute of Standards and Technology (NIST) continuano a sviluppare standard crittografici per la sicurezza dei dati.