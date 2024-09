Le app di messaggistica come Signal e uno standard per i sistemi radiomobili ad accesso multiplo digitali come TETRA utilizzano la E2EE (end-to-end encryption) per mantenere private le conversazioni tra i loro utenti. Anche i sistemi di posta elettronica possono essere configurati per la E2EE, ma richiedono la configurazione della crittografia PGP (Pretty Good Privacy). Gli utenti possono anche utilizzare un servizio come ProtonMail e Tutanota, in cui la PGP è integrata.