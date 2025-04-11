Cos'è un attacco di forza bruta?

Per capire come funzionano gli attacchi di forza bruta, bisogna considerare il numero di possibili password che un aggressore deve testare. Gli attacchi di forza bruta operano generando e controllando le credenziali ad alta velocità. L'aggressore potrebbe iniziare con ipotesi ovvie (come "password" o "123456") e poi passare alla generazione sistematica di tutte le possibili combinazioni di caratteri fino a scoprire la password corretta.

Gli aggressori moderni utilizzano una notevole potenza di calcolo, dalle unità di elaborazione del computer (CPU) multi-core ai cluster di cloud computing, per accelerare questo processo.

Ad esempio, una password di sei caratteri che utilizza solo lettere minuscole ha 26^6 possibili password. Si tratta di circa 308 milioni di combinazioni. Con l'hardware moderno, questo numero di ipotesi può essere eseguito quasi istantaneamente, il che significa che una password debole di sei lettere potrebbe essere violata immediatamente.

Al contrario, una password più lunga con maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali comporta esponenzialmente più possibilità, aumentando notevolmente la quantità di tempo e lo sforzo necessari per indovinarla correttamente.

Le password non sono l'unico aspetto a rischio: i metodi di forza bruta possono anche decrittografare i file o scoprire le chiavi di crittografia effettuando una ricerca esaustiva nell'intero spettro di chiavi possibili (noto anche come "spazio chiave"). La fattibilità di tali attacchi dipende dalla lunghezza della chiave e dalla forza dell'algoritmo. Ad esempio, una chiave di crittografia a 128 bit ha un numero astronomicamente elevato di possibilità, il che rende la forza bruta praticamente impossibile con la tecnologia attuale.

Nella pratica, gli attacchi di forza bruta spesso hanno successo non perché riescono a decifrare cifrari indistruttibili, bensì perché approfittano di fattori umani, ovvero indovinando le password comuni, dando per scontato il riutilizzo delle password o prendendo di mira sistemi privi di meccanismi di blocco.