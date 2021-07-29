Cos'è il software open source?

Il software open source è un software sviluppato e gestito attraverso una collaborazione aperta. Viene messo a disposizione di chiunque per l'uso, l'esame, la modifica e la ridistribuzione, in genere senza alcun costo.
L'open source si contrappone ad applicazioni software proprietarie o closed-source, come ad esempio Microsoft Word o Adobe Illustrator. Il creatore o il titolare del copyright vende il software proprietario o closed source agli utenti finali, ai quali non è consentito modificare, migliorare o ridistribuire il prodotto se non come specificato dal titolare del copyright.
Il termine “open source” si riferisce anche, più in generale, a un approccio basato sulla comunità per creare qualsiasi proprietà intellettuale, come il software, attraverso una collaborazione aperta, l'inclusione, la trasparenza e frequenti aggiornamenti pubblici.
Fino alla metà degli anni '70, il codice informatico era considerato implicito nel funzionamento dell'hardware del computer e non una proprietà intellettuale unica soggetta alla protezione del copyright. Le organizzazioni programmavano il proprio software e la condivisione del codice era una pratica comune.
La Commissione sui nuovi usi tecnologici delle opere protette da copyright fu istituita nel 1974 e concluse che il codice del software era una categoria di lavoro creativo adatta alla protezione del copyright. Ciò ha alimentato la crescita dell'editoria indipendente di software come settore, con il codice sorgente proprietario come fonte primaria di entrate. Quando il personal computing ha portato le applicazioni su tutte le scrivanie delle aziende e in molte famiglie, il mercato del software è diventato intensamente competitivo e gli editori di software sono diventati sempre più attenti alle violazioni dei loro diritti di proprietà.
Una sorta di ribellione contro le restrizioni e le limitazioni del software proprietario è iniziata nel 1983. Il programmatore Richard Stallman si opponeva all'idea che gli utenti non potessero personalizzare il software proprietario nel modo che ritenevano più opportuno per svolgere il proprio lavoro. Stallman riteneva che “il software dovesse essere libero, come la parola, non la birra”, e sosteneva l’idea di un software liberamente disponibile per la personalizzazione.
Stallman ha fondato la Free Software Foundation e ha guidato lo sviluppo di un'alternativa open source a varie applicazioni, tra cui il sistema operativo Unix di proprietà di AT&T. Ha anche innovato la prima licenza software copyleft, la GNU General Public License (GPL), che richiedeva a chiunque migliorasse il suo codice sorgente di pubblicare la versione modificata affinché fosse disponibile per tutti.
Il saggio di Eric S. Raymond del 1997, intitolato “La cattedrale e il bazar”, è considerato un'altra svolta nel movimento del software libero. Raymond contrapponeva l'approccio chiuso e dall'alto verso il basso tipico dello sviluppo di software proprietario, in cui tutto lo sviluppo era gestito da un gruppo centrale (che egli chiamava “la cattedrale”), allo sviluppo pubblico aperto e liberamente condiviso su Internet (il “bazar”). Poco dopo, Netscape Corporation rilasciò il codice del suo browser Mozilla come open source e il movimento open source acquisì legittimità.
Poiché molti ritenevano che il termine “software libero” di Stallman enfatizzasse in modo inadeguato la “gratuità” come valore principale del software, nel 1999 è stato adottato il termine “open source”. L'Open Source Initiative è stata creata per sostenere tutto ciò: l'organizzazione ha anche stabilito le regole di base per l'industria attraverso la definizione di open source e ospita licenze open source conformi. Oggi, i termini software libero, software open source, software libero e open source e software libero o libero-open source si riferiscono tutti alla stessa cosa: software con codice sorgente disponibile per l'uso pubblico e la personalizzazione.
Il software open source svolge oggi un ruolo fondamentale nell'informatica: le tecnologie open source sono alla base di Internet, dell'informatica aziendale e dell'informatica personale. Praticamente tutti i dispositivi informatici ora contengono codice open source di molti tipi, in genere adottato dagli sviluppatori per eseguire operazioni fondamentali e spesso funzioni più avanzate.
Alcune delle applicazioni software open source più diffuse includono:
Il sistema operativo Linux, un'alternativa open source al sistema operativo Unix
Mozilla Firefox, un browser web originariamente basato su Netscape Navigator
LibreOffice, una suite di applicazioni per la produttività d'ufficio che compete con Microsoft Office
GIMP (GNU Image Manipulation Program), un'alternativa open source ad Adobe Photoshop
VLC Media Player, un'app multipiattaforma per la visualizzazione di video
I programmi open source sono ampiamente utilizzati anche nelle reti, nelle imprese e nel cloud computing. Le categorie di software open source citate dai professionisti IT come le più comuni nell'ambito delle implementazioni delle loro organizzazioni includono:
Linguaggi di programmazione e framework
Database e tecnologie dati
Sistemi operativi
Repository pubblici basati su Git
Framework per l'AI, l'apprendimento automatico o il deep learning
I motivi per scegliere il software open source possono variare in modo significativo da persona a persona e da organizzazione a organizzazione. In molti casi, gli utenti finali sono completamente all'oscuro dei programmi open source presenti sui loro computer o dispositivi mobili. È anche comune che gli utenti finali scarichino un'applicazione gratuita come il browser Mozilla Firefox o un'applicazione Android. Questi utenti vogliono semplicemente usufruire delle funzionalità del software, senza l'intenzione di riscrivere o guardare il codice sorgente.
Un'azienda, invece, potrebbe scegliere il software open source rispetto a un'alternativa proprietaria per il suo basso (o nullo) costo, la flessibilità di personalizzare il codice sorgente o l'esistenza di un'ampia comunità che ne supporta l'applicazione. I programmatori professionisti o amatoriali possono offrire le loro competenze di sviluppo e di test a un progetto open source, spesso per migliorare la loro reputazione e per entrare in contatto con altri operatori del settore. È ormai comune per le aziende fornire dipendenti stipendiati a progetti open source per supportare la vitalità dello sviluppo di software open source e contribuire a garantire prodotti di alta qualità.
Se da un lato i prodotti open source possono risparmiare alle aziende il costo delle licenze, dall'altro possono comportare altri costi, in genere per l'integrazione di rete, il supporto agli utenti finali e all'IT e altri servizi tipicamente inclusi nel software proprietario. Tuttavia, molte aziende ritengono che il software open source aziendale sia affidabile e sicuro almeno quanto il software proprietario e si sentono più a loro agio con le soluzioni open source perché possono ispezionare il codice del programma e capire esattamente cosa stanno aggiungendo alla loro infrastruttura informatica.
Il modello di sviluppo open source comprende l'intera gamma. Un gran numero di programmi open source è stato creato da singoli programmatori o da piccoli gruppi di programmatori. Ad esempio, Guido van Rossum ha dichiarato di aver iniziato a lavorare sul popolare linguaggio di programmazione Python perché aveva del tempo libero durante le vacanze di Natale del 1989. Allo stesso modo, il server web Apache è nato da un piccolo gruppo di programmatori che hanno lavorato insieme per migliorare il software del server originariamente scritto da Robert McCool quando era studente in un programma di supercalcolo.
Questi e altri progetti open source simili sono maturati coinvolgendo molte migliaia di programmatori che hanno contribuito con innumerevoli linee di codice, testando il software, scrivendo la documentazione, costruendo il sito web del progetto e altro ancora.
All'altro estremo dello spettro, gli ingegneri di Google hanno avviato la piattaforma di orchestrazione di container Kubernetes come implementazione open source di una tecnologia originariamente creata internamente per bilanciare i carichi di lavoro dei server di Google. Google ha portato il progetto nella comunità open source attraverso la creazione di un nuovo consorzio all'interno della Linux Foundation chiamato Cloud Native Computing Foundation. Da allora, migliaia di sviluppatori hanno lavorato all'evoluzione del kernel, compresi i rappresentanti delle principali aziende informatiche.
Nel corso del tempo, un ecosistema deve sostenere i progetti di software open source. Servizi di hosting di codice come GitHub, Bitbucket, SourceForge e Google Code offrono repository centrali, controllo delle versioni e altre funzioni che consentono a diversi gruppi di lavoro distribuiti di collaborare e gestire progetti open source. GitHub da solo ha registrato 83 milioni di sviluppatori e oltre 20 milioni di repository di progetti aperti, con ogni repository che rappresenta un ramo unico di un progetto open source.
Per sostenere e finanziare la manutenzione continua dei progetti open source sono nate diverse organizzazioni no-profit, come la Free Software Foundation e l'Open Source Initiative. Esistono inoltre molte decine di fondazioni specifiche per le applicazioni, come la Linux Foundation, che sostengono programmi open source specifici e progetti correlati che supportano tali tecnologie.
“Open source” e "proprietario" rappresentano approcci alternativi alla proprietà intellettuale (intellectual property, IP) incorporata in un'applicazione. Con l'open source, la proprietà intellettuale è destinata a beneficio del pubblico, senza che tale proprietà sia legata a motivi di profitto. Al contrario, il software proprietario monetizza il valore della proprietà intellettuale facendo pagare un abbonamento o una licenza proprietaria.
L'idea alla base del software open source, tuttavia, non è principalmente un messaggio contro il profitto o l'anticapitalismo, ma piuttosto che, nelle mani della sua comunità di utenti, il software raggiungerà naturalmente il suo massimo potenziale fornendo maggiore valore a più utenti. Il più grande progetto open source della storia, Internet, è stato originariamente utilizzato per condividere documenti accademici. Tutto ciò che va oltre questo ristretto caso d'uso è il risultato di innumerevoli menti che immaginano e implementano nuove possibilità.
Sebbene il software open source sia reso disponibile gratuitamente al pubblico, non è di pubblico dominio, una categoria legale di proprietà intellettuale priva di diritti di proprietà. Grazie a un ingegnoso stravolgimento del diritto d'autore tradizionale, i creatori di software open source hanno dato vita a quello che hanno chiamato "copyleft", che consente l'uso pubblico illimitato, l'alterazione e la ridistribuzione del codice sorgente, ma impedisce ad altri di trasformare le opere basate sul codice in software proprietario, coperto da copyright. Tuttavia, oggi ci sono più di 100 diversi tipi di licenze software open source, alcune delle quali consentono di proteggere e vendere opere derivate costruite su codice open source. Ciò espande le opportunità commerciali per coloro che creano software open source.
Ancora una volta, la GPL di Stallman prevedeva che chiunque potesse riscrivere il suo software come meglio credeva, a patto che il codice risultante fosse pubblicato gratuitamente per tutti. In questo modo, la licenza copyleft GPL ha creato un nuovo tipo di proprietà intellettuale di dominio quasi pubblico, ma con restrizioni legalmente applicabili imposte dal detentore del copyright originale per proteggersi da successive rivendicazioni di proprietà restrittiva da parte di altri.
Da allora, sono state sviluppate numerose licenze software open source; la Open Source Initiative elenca oltre 100 licenze open source approvate. Alcuni di questi consentono la creazione di prodotti proprietari a partire da codice open source.
Le licenze open source sono talvolta classificate come "permissive", ovvero consentono agli utenti di proteggere le proprie opere con copyright, o "protettive", come il copyleft. Le licenze open source MIT e BSD sono le licenze permissive più comunemente usate, mentre la GPL rimane una delle licenze protettive di copyleft più utilizzate. Numerose licenze alternative sono compatibili con GPL o MIT, il che significa che il codice software scritto con questa licenza può essere utilizzato in un'altra applicazione che utilizza la licenza GPL o MIT.
Sebbene sembri che la creazione di software open source sia un'impresa di alto livello, persino caritatevole, la creazione, la manutenzione e l'evoluzione del software comportano un certo lavoro e la realizzazione di questo lavoro è una questione di soldi. Fortunatamente, esistono diversi modi in cui i progetti open source (e le aziende che vi ruotano attorno) possono prosperare.
Una strada è quella dei contributi di beneficenza alle fondazioni. Le aziende hanno interesse a sostenere il software open source, poiché fornisce funzionalità così importanti con un notevole risparmio di costi, e spesso contribuiscono con fondi e persino dedicano dipendenti stipendiati a lavorare su progetti open source. Ma questo serve soprattutto per la manutenzione a lungo termine della tecnologia e non porta a profitti per il progetto open source.
Un modello di business più comune consiste nel far pagare ai clienti il supporto e l'esperienza. Nel 1993, Red Hat ha iniziato a vendere la sua ridistribuzione aziendale del sistema operativo Linux, facendo pagare ai clienti il supporto e le funzionalità aggiunte, mirate specificamente a risolvere i problemi che un'azienda potrebbe incontrare nell'implementazione di un sistema operativo non curato e continuamente aggiornato. Nel 2012, Red Hat è stata la prima azienda di software open source a superare 1 miliardo di dollari di fatturato; nel 2019, IBM Corporation ha acquisito Red Hat per 34 miliardi di dollari, la più grande acquisizione software della storia.
WordPress, originariamente una piattaforma di blogging, è oggi ampiamente utilizzato per creare, gestire e ospitare siti web. WordPress funziona come piattaforma basata su cloud o software-as-a-service e addebita ai clienti tariffe di abbonamento a più livelli per l'hosting web, il supporto e le funzionalità aggiuntive del sito (ad esempio, funzionalità di e-commerce o strumenti SEO).
Altri creatori di software aperto non fanno pagare nulla per il loro software, ma ottengono entrate significative grazie al traffico generato dal loro software. Ad esempio, GitHub guadagna in base alla pubblicità che appare sul loro sito; Mozilla Firefox guadagna dai motori di ricerca che supporta.
IBM e Red Hat possono aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare i risultati aziendali.
IBM LinuxONE è un server Linux di livello enterprise che coniuga l'esperienza di IBM nella creazione dei sistemi aziendali con l'apertura del sistema operativo Linux.
Il sistema operativo Linux sulla piattaforma mainframe IBM Z offre privacy dei dati e sicurezza informatica su un multi-cloud ibrido.
Con Enterprise Linux su IBM Power, puoi amplificare i numerosi vantaggi della tecnologia open source (affidabilità, sicurezza e scalabilità) con opzioni di implementazione cloud-native leader del settore.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud offre agli sviluppatori un modo rapido e sicuro per containerizzare e implementare i carichi di lavoro aziendali nei cluster Kubernetes. Delega attività noiose e ripetitive che coinvolgono la gestione della sicurezza, la gestione della conformità, la gestione dell'implementazione e la gestione continua del ciclo di vita.