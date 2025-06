Cos'è Apache Kafka?

Nel 2011, LinkedIn ha sviluppato Apache Kafka per soddisfare la crescente esigenza dell'azienda di un sistema ad alto rendimento e bassa latenza in grado di gestire enormi volumi di dati sugli eventi in tempo reale. Costruito utilizzando Java e Scala, Kafka è stato successivamente reso open source e donato alla Apache Software Foundation.

Mentre le organizzazioni già supportavano o utilizzavano i tradizionali sistemi di coda di messaggi (ad esempio, Amazon SQS di AWS), Kafka ha introdotto un'architettura di messaggistica fondamentalmente diversa.

A differenza delle code di messaggi convenzionali che eliminano i messaggi dopo la lettura, Kafka conserva i messaggi per una durata configurabile, consentendo a più consumatori di leggere gli stessi dati in modo indipendente. Questa funzionalità rende Kafka ideale per la messaggistica e il sourcing di eventi, l'elaborazione di stream e la creazione di pipeline di dati in tempo reale.

Oggi Kafka è diventato lo standard de facto per l'event streaming in tempo reale. I settori che utilizzano Kafka includono finanza, e-commerce, telecomunicazioni e trasporti, dove la capacità di gestire grandi volumi di dati in modo rapido e affidabile è essenziale.