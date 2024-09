Norsk Tipping è di proprietà dello Stato, quindi è una società di gioco pubblica. Con oltre due milioni di clienti, serve quasi la metà della popolazione adulta della Norvegia.

In che modo la società ne trae beneficio? Il Ministero della Cultura destina i fondi in eccesso di Norsk Tipping a diverse buone cause: il 63% allo sport, il 18% alla cultura e il 18% alle organizzazioni umanitarie. Nel 2022, l’azienda ha contribuito a tali attività con oltre 630 milioni di dollari.

Per promuovere il gioco d'azzardo responsabile, Norsk Tipping tiene traccia delle partite giocate, della frequenza delle scommesse, delle perdite e altro ancora per ogni utente. Quando l'analisi dei dati scopre modelli che mostrano un aumento del rischio di sviluppare il disturbo da gioco d'azzardo, interviene con discrezione. Gli utenti che accedono possono vedere il loro stato di gioco responsabile come verde, giallo o rosso e, se necessario, ricevere un feedback personale e raccomandazioni su come ridurre il proprio punteggio di rischio.

L'estrazione dei dati di gioco rappresenta una vera sfida. Settimanalmente, nelle fasce orarie di punta, fino a un milione gli utenti generano migliaia di transazioni al secondo che devono essere elaborate, archiviate e analizzate. L'elaborazione è così intensa che di solito viene eseguita in modalità batch.

L'estrazione dei dati dal data warehouse in batch e la loro analisi per ottenere informazioni sul gioco responsabile richiede 24 ore, mentre l'elaborazione in batch degli abbonamenti alle lotterie degli utenti richiedeva 8-9 ore. Tali ritardi hanno portato gli architetti IT di Norsk Tipping a cercare un'architettura dati più moderna e basata sugli eventi. L'obiettivo è elaborare gli eventi di dati in movimento in modo da accelerare la risposta delle applicazioni e migliorare l'esperienza dell'utente.

"Nell'architettura precedente, i dati venivano estratti da un sistema o un database quando una richiesta arrivava da Internet", spiega Jan Harald Fonås, Middleware Systems Engineer di Norsk Tipping. " "Stiamo testando un'architettura basata sugli eventi in cui tali dati sono già presenti perché, quando vengono generati, vengono inviati tramite un motore di event streaming e rimangono in attesa di essere consumati."

"In alcuni casi, un'architettura basata sugli eventi poteva essere più veloce senza gravare troppo sull'infrastruttura", aggiunge Tormod Kvalheim, responsabile delle applicazioni. "Poteva anche guidare l'innovazione, fornendo dati agli sviluppatori per la creazione di nuovi prodotti e servizi."

Tuttavia, per sperimentare un'architettura basata sugli eventi, il team IT ha dovuto prima scegliere una piattaforma di streaming di eventi in grado di soddisfare le esigenze di Norsk Tipping.