In un tipico magazzino vengono eseguiti diversi processi, tra cui la ricezione delle merci, il prelievo, l'imballaggio, il carico e il trasporto. SiB Solutions voleva sviluppare tecnologie open source per evitare il blocco da fornitore. L'azienda ha scelto Apache Kafka, la soluzione ideale per la comunicazione nell'ambiente della logistica, in quanto risolve numerosi problemi intrinseci con architetture monolitiche di grandi dimensioni, compresa la mancanza di affidabilità e flessibilità. "Avevamo bisogno di uno streaming di dati ad alto volume e Kafka è la soluzione migliore che potessimo trovare per questo scopo," continua Nilsson.

Event Streams è anche parte integrante dei servizi di AI e video intelligenti di SiB Solutions, in cui Kafka viene utilizzato per guidare la machine learning attraverso macchine di analisi che eseguono reti neurali. Per i clienti di SiB Solutions, l'analisi video viene eseguita in loco per rispettare le normative sulla residenza dei dati. I computer edge elaborano quindi in loco i video seguendo una varietà di modelli di deep learning. L'output di questo processo viene inviato dai produttori di Kafka su argomenti Kafka a server cloud, dove avviene la logica dell'applicazione. "[Kafka] ci consente di creare tutto come microservizi," aggiunge Nilsson.