Le code di messaggi memorizzano i "messaggi" o pacchetti di dati che le applicazioni creano per essere utilizzati da altre applicazioni nell'ordine in cui vengono trasmessi, fino a quando l'applicazione che li utilizza non è in grado di elaborarli. Ciò consente ai messaggi di attendere in modo sicuro fino a quando l'applicazione ricevente non è pronta, quindi se c'è un problema con la rete o l'applicazione ricevente, i messaggi nella coda dei messaggi non vanno persi.

Questo modello, noto come messaggistica asincrona, previene la perdita di dati e consente ai sistemi di continuare a funzionare in caso di malfunzionamento dei processi o delle connessioni. Ciò consente agli sviluppatori di tenere separati i processi e le applicazioni, mantenendo le comunicazioni autonome e basate sugli eventi per rendere l'architettura più affidabile.

Le code di messaggi sono disponibili nelle soluzioni di messaggistica attraverso numerose opzioni di implementazione, tra cui dispositivi fisici ottimizzati, servizi cloud, mainframe e software.