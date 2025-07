TCS ha scelto IBM® WebMethods Hybrid Integration come motore di connettività e automazione per la sua nuova piattaforma di integrazione B2B NextGen.

IBM WebMethods Hybrid Integration offre a TCS le funzionalità avanzate necessarie per unificare e semplificare mappe EDI complesse, così come per supportare ambienti cloud multitenant e fornire un livello di integrazione pronto per il futuro utilizzando il TCS NextGen B2B Framework.

Il framework integra il supporto sia per i protocolli B2B tradizionali che per le moderne interazioni API-first, offrendo flessibilità per le implementazioni cloud, on-premise e ibride.

La soluzione incorpora una gamma di moduli, dall'integrazione B2B al monitoraggio in tempo reale, personalizzati per accelerare il coinvolgimento dei partner e ottimizzare i workflow basati sui dati.

TCS ha creato il framework di integrazione B2B NextGen per aiutare i propri clienti a implementare un'architettura B2B modernizzata. Il framework copre 5 principi, tra cui gestione dei partner, gateway, traduzione e visibilità, tutti progettati per la scalabilità, l'agilità e l'eccellenza operativa. Si tratta di un framework ben definito che consente un percorso B2B pronto per affrontare il futuro.