IBM webMethods Hybrid Integration reinventa l'integrazione per l'era dell'AI. Colmando il divario tra i sistemi legacy e i pattern di integrazione di nuova generazione, riduce l'espansione incontrollata dell'integrazione, aumenta la produttività e si ridimensiona dinamicamente per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione, ottimizzando i workflow, bilanciando le competenze umane con l'AI e accelerando l'innovazione in tutto il landscape ibrido.