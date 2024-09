Come molte organizzazioni odierne, Carnival utilizza l'IT come mezzo principale per fare ciò che sa fare meglio: fornire un'esperienza divertente e senza interruzioni ai suoi ospiti. Nel complesso ambiente operativo di Carnival, l'integrazione sicura, continua e affidabile è sempre una priorità. Utilizzando API e altri set di strumenti di integrazione, Carnival IT è in grado di fornire in modo efficiente integrazioni e interfacce disaccoppiate e riutilizzabili per applicazioni e gruppi aziendali, ottimizzando il ROI.

"La nostra architettura di integrazione IT aziendale mette l'ospite al centro. Dall'acquisto alla prenotazione alla crociera, la nostra architettura basata su API e l'ESB basato su eventi svolgono un ruolo chiave nel rendere l'esperienza degli ospiti e dell'equipaggio la migliore possibile", afferma Danduboyina. Carnival utilizza la suite webMethods per una connettività flessibile e affidabile che garantisce una navigazione fluida e divertimento per tutti.