IBM nominata Leader in The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service, Q3 2025

28 agosto 2025
IBM è stata nominata Leader nel Forrester Wave™ per Integration Platform as a Service (iPaaS) del terzo trimestre 2025 ed è al primo posto tra tutti i fornitori nella categoria di offerta corrente.
In particolare, siamo solo uno dei tre fornitori nel segmento Leader. Questo riconoscimento segna una pietra miliare nel nostro impegno per aiutare le aziende a trasformare l'integrazione, accelerare l'innovazione e sbloccare il pieno potenziale dell'AI.
Consideriamo questo riconoscimento come una forte convalida della nostra strategia di acquisizione, che unisce i portafogli di integrazione IBM e webMethods per offrire un'esperienza fluida e unificata che ridefinisce l'integrazione per l'era dell'AI.
Il mercato dell'iPaaS si sta evolvendo e sta crescendo rapidamente e riteniamo che il riconoscimento di IBM come leader in Forrester's Wave rifletta la forza della nostra strategia e dei nostri investimenti. Con l'acquisizione di webMethods e il lancio di IBM® webMethods Hybrid Integration, continuiamo a concentrarci sull'AI e l'innovazione. Il report di Forrester delinea la nostra visione di supportare tutte le integrazioni con un unico piano di controllo e sottolinea le nostre capacità nei servizi AI per l'automazione.
Sulla base del nostro debutto di IBM webMethods Hybrid Integration all'IBM Think 2025, siamo entusiasti di avere altre ottime notizie da aggiungere al nostro rapido ritmo di innovazione. Solo negli ultimi mesi abbiamo rilasciato agenti AI che i nostri clienti definiscono "rivoluzionari", il nostro AI Gateway che offre un unico punto di controllo per le organizzazioni che desiderano accedere ai servizi AI e un unico piano di controllo per ogni esecuzione, ovunque. La nostra roadmap è ricca di nuovi agenti AI per tutto il ciclo di vita, supporto per server MCP, un catalogo globale di asset di integrazione riprogettato per gli agenti come utenti e potenti miglioramenti dell'esperienza degli sviluppatori come il nostro nuovo API Developer Studio. Stiamo crescendo, costruendo e investendo. Nessuno è capace di integrare come IBM.
Il riconoscimento di IBM come Leader nel Forrester Wave™ è più di un distintivo. Crediamo che sia un segnale che la nostra visione e la nostra esecuzione sono esattamente ciò che i clienti cercano nell'iPaaS di oggi. Che tu stia creando agenti e automazioni, scalando sistemi in ambienti ibridi o trasformando app legacy in driver di crescita, IBM è la scelta giusta per aiutarti a potenziare ogni aspetto della tua attività.
Oltre al riconoscimento degli analisti, siamo orgogliosi di mettere in evidenza i clienti di tutto il mondo che stanno ottenendo risultati che alimentano il loro successo:
Siamo onorati del riconoscimento di Forrester e vogliamo ringraziare i nostri clienti, partner e membri della comunità che continuano a sostenere la nostra crescita.
Mentre il landscape dell'iPaaS cambia rapidamente, ora è il momento di saperne di più su IBM webMethods Hybrid Integration e vedere come possiamo aiutare l'organizzazione ad accelerare l'innovazione con una pluripremiata base di integrazione AI.
Vuoi saperne di più di persona? Unisciti al resto dell'innovativa community IBM all'IBM TechXchange di Orlando dal 6 al 9 ottobre, per sentire l'energia, l'entusiasmo e dare una prima occhiata alle novità.
Esplora IBM webMethods Hybrid Integration
Unisciti a noi all'IBM TechXchange 2025 a Orlando
*
Forrester non promuove alcuna azienda, prodotto, marchio o servizio incluso nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia ad alcuna persona di selezionare i prodotti o i servizi di qualsiasi azienda o marchio in base alle valutazioni incluse in tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio del momento e sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, leggi l'obiettività di Forrester qui .