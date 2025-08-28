IBM nominata Leader in The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service, Q3 2025

Il mercato dell'iPaaS si sta evolvendo e sta crescendo rapidamente e riteniamo che il riconoscimento di IBM come leader in Forrester's Wave rifletta la forza della nostra strategia e dei nostri investimenti. Con l'acquisizione di webMethods e il lancio di IBM® webMethods Hybrid Integration, continuiamo a concentrarci sull'AI e l'innovazione. Il report di Forrester delinea la nostra visione di supportare tutte le integrazioni con un unico piano di controllo e sottolinea le nostre capacità nei servizi AI per l'automazione.

Sulla base del nostro debutto di IBM webMethods Hybrid Integration all'IBM Think 2025, siamo entusiasti di avere altre ottime notizie da aggiungere al nostro rapido ritmo di innovazione. Solo negli ultimi mesi abbiamo rilasciato agenti AI che i nostri clienti definiscono "rivoluzionari", il nostro AI Gateway che offre un unico punto di controllo per le organizzazioni che desiderano accedere ai servizi AI e un unico piano di controllo per ogni esecuzione, ovunque. La nostra roadmap è ricca di nuovi agenti AI per tutto il ciclo di vita, supporto per server MCP, un catalogo globale di asset di integrazione riprogettato per gli agenti come utenti e potenti miglioramenti dell'esperienza degli sviluppatori come il nostro nuovo API Developer Studio. Stiamo crescendo, costruendo e investendo. Nessuno è capace di integrare come IBM.