IBM nominata Leader in The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service, Q3 2025

IBM è stata nominata Leader nel Forrester Wave™ per Integration Platform as a Service (iPaaS) del terzo trimestre 2025 ed è al primo posto tra tutti i fornitori nella categoria di offerta corrente.

In particolare, siamo solo uno dei tre fornitori nel segmento Leader. Questo riconoscimento segna una pietra miliare nel nostro impegno per aiutare le aziende a trasformare l'integrazione, accelerare l'innovazione e sbloccare il pieno potenziale dell'AI. 

Consideriamo questo riconoscimento come una forte convalida della nostra strategia di acquisizione, che unisce i portafogli di integrazione IBM e webMethods per offrire un'esperienza fluida e unificata che ridefinisce l'integrazione per l'era dell'AI.

Il salto strategico di IBM 

Il mercato dell'iPaaS si sta evolvendo e sta crescendo rapidamente e riteniamo che il riconoscimento di IBM come leader in Forrester's Wave rifletta la forza della nostra strategia e dei nostri investimenti. Con l'acquisizione di webMethods e il lancio di IBM® webMethods Hybrid Integration, continuiamo a concentrarci sull'AI e l'innovazione. Il report di Forrester delinea la nostra visione di supportare tutte le integrazioni con un unico piano di controllo e sottolinea le nostre capacità nei servizi AI per l'automazione.  

Sulla base del nostro debutto di IBM webMethods Hybrid Integration all'IBM Think 2025, siamo entusiasti di avere altre ottime notizie da aggiungere al nostro rapido ritmo di innovazione. Solo negli ultimi mesi abbiamo rilasciato agenti AI che i nostri clienti definiscono "rivoluzionari", il nostro AI Gateway che offre un unico punto di controllo per le organizzazioni che desiderano accedere ai servizi AI e un unico piano di controllo per ogni esecuzione, ovunque. La nostra roadmap è ricca di nuovi agenti AI per tutto il ciclo di vita, supporto per server MCP, un catalogo globale di asset di integrazione riprogettato per gli agenti come utenti e potenti miglioramenti dell'esperienza degli sviluppatori come il nostro nuovo API Developer Studio. Stiamo crescendo, costruendo e investendo. Nessuno è capace di integrare come IBM. 

6 aree chiave osservate da Forrester 

  1. Capacità di integrazione ampie: parlando delle funzionalità, Forrester ha scritto: "webMethods offre un supporto forte e ampio per l'integrazione, grazie a una potente gestione API, a diversi tipi di broker di messaggi e al B2B che supporta l'EDI, il trasferimento di file gestito e la gestione dei partner self-service". Questo significa che i leader IT possono consolidare strumenti eterogenei e ridurre la complessità su larga scala. 
  2. Automazione basata sull'AI: alimentata da watsonx e dalla profonda integrazione con i servizi AI di IBM aggiuntivi, IBM webMethods Hybrid Integration sfrutta l'AI affidabile per potenziare la trasformazione aziendale. Riteniamo che l'AI debba fornire valore in modo olistico, e Forrester l'ha notato nella nostra "assistenza AI lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software". Dall'automazione agli agenti AI autonomi, stiamo aiutando i team a costruire in modo più intelligente, veloce e con meno errori.
  3. Forte esperienza dello sviluppatore (DX): Forrester ha citato il nostro "debugger a gradini, un framework di test con analisi della copertura del codice e del mocking, insieme alla visualizzazione delle transazioni end-to-end, supportano la qualità del codice e delle operazioni". Queste caratteristiche danno agli sviluppatori la sicurezza di creare e implementare integrazioni complesse in modo efficiente.
  4. Storie di successo di clienti integrate: il report di Forrester afferma anche che IBM offre "un supporto superiore per l'adozione da parte dei clienti, con responsabili del successo dei clienti (CSM) per ogni cliente, una metodologia di adozione, servizi inclusi per garantire un valore rapido per i nuovi clienti e altro ancora". Il nostro impegno nei confronti dei clienti garantisce un time to value più rapido e relazioni più solide a lungo termine per un successo condiviso. 
  5. Visione unificata della piattaforma: valutando la nostra strategia, Forrester ha osservato che "la visione di IBM è supportare tutti i modelli di integrazione con un unico piano di controllo e il supporto dell'AI". Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo creato il nostro Hybrid Control Plane, che aiuta a eliminare i silos, ridurre il costo totale di proprietà e offrire un'esperienza davvero coesa. 
  6. Prezzi semplici e scalabili: in un mondo di prezzi oscurati e complessi, Forrester ha sottolineato che IBM "offre prezzi semplici misurati in base al volume delle transazioni". Il nostro obiettivo è offrire ai clienti prevedibilità e scalabilità, rendendo più facile per le organizzazioni iniziare in piccolo e crescere con fiducia.

Cosa significa questo per i leader tecnologici 

Il riconoscimento di IBM come Leader nel Forrester Wave™ è più di un distintivo. Crediamo che sia un segnale che la nostra visione e la nostra esecuzione sono esattamente ciò che i clienti cercano nell'iPaaS di oggi. Che tu stia creando agenti e automazioni, scalando sistemi in ambienti ibridi o trasformando app legacy in driver di crescita, IBM è la scelta giusta per aiutarti a potenziare ogni aspetto della tua attività.

Perché i clienti amano IBM webMethods Hybrid Integration 

Oltre al riconoscimento degli analisti, siamo orgogliosi di mettere in evidenza i clienti di tutto il mondo che stanno ottenendo risultati che alimentano il loro successo:

  • "[IBM webMethods Hybrid Integration] ci offre la stabilità a lungo termine per superare i nostri concorrenti sia nei momenti buoni, sia in quelli difficili e l'agilità per rispondere alla velocità della luce alle richieste dei clienti, alle richieste dei partner e alle modifiche normative. Nessun altro offre piattaforme di soluzioni così robuste e complete." Haim Inger, Chief Technology Officer, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Leggi il case study di Clal.
  • "[IBM webMethods Hybrid Integration] è il cordone ombelicale che ci collega ai nostri clienti". Roman Poon, Responsabile del supporto applicazione per i sistemi logistici PharmLog Pharma Logistik GmbH. Leggi il case study di PharmLog.
  • "Gestiamo un landscape complesso e in continua evoluzione e siamo stati in grado di creare processi aziendali integrati e di sostenerli nel tempo." Dave Laycock, Senior Data Architect, Nutrien. Leggi il case study di Nutrien.

Prossimi passi 

Siamo onorati del riconoscimento di Forrester e vogliamo ringraziare i nostri clienti, partner e membri della comunità che continuano a sostenere la nostra crescita.

Mentre il landscape dell'iPaaS cambia rapidamente, ora è il momento di saperne di più su IBM webMethods Hybrid Integration e vedere come possiamo aiutare l'organizzazione ad accelerare l'innovazione con una pluripremiata base di integrazione AI.

Vuoi saperne di più di persona? Unisciti al resto dell'innovativa community IBM all'IBM TechXchange di Orlando dal 6 al 9 ottobre, per sentire l'energia, l'entusiasmo e dare una prima occhiata alle novità.

Esplora IBM webMethods Hybrid Integration
Unisciti a noi all'IBM TechXchange 2025 a Orlando

