Affrontare la tempesta perfetta: normative, sistemi legacy e tassi di interesse zero Dalla sua fondazione nel 1987, Clal Insurance è cresciuta fino a diventare una delle principali società di servizi assicurativi e finanziari. L'azienda si è costruita una reputazione abbracciando fin dall'inizio l'innovazione e la trasformazione digitale, ottenendo riconoscimenti e premi nel settore lungo il percorso. Tuttavia, l'ultimo decennio ha comportato sfide che nemmeno gli assicuratori più lungimiranti avrebbero potuto prevedere. Clal Insurance si è trovata a superare una tempesta perfetta: una crisi finanziaria globale, modifiche normative aggressive e la sfida di operare in un contesto di tassi di interesse bassi o nulli. Queste pressioni hanno creato una nuova e urgente realtà. L'azienda doveva mantenere una stretta conformità sugli accordi sul livello di servizio (SLA) o rischiare multe salate. Dovevano raggiungere il tipo di agilità che potesse aiutare l'azienda a competere con le insurtech emergenti. Ancora più importante, dovevano ridurre drasticamente il time to market dei loro prodotti e servizi. È diventato chiaro che Clal aveva bisogno di qualcosa di più dei semplici miglioramenti incrementali; aveva bisogno di una trasformazione. E avevano bisogno di un partner affidabile in grado di fornire la soluzione giusta al momento giusto. Con la piattaforma IBM® webMethods Hybrid Integration, Clal ha trovato la base tecnologica che stava cercando.

100+ applicazioni integrate Oltre 1.000 istanze in esecuzione 99,9% disponibilità del sistema raggiunta

IBM WebMethods ci offre la stabilità a lungo termine per superare i nostri concorrenti sia nei momenti buoni, sia in quelli difficili e l'agilità per rispondere alla velocità della luce alle richieste dei clienti, alle richieste dei partner e alle modifiche normative. Nessun altro offre piattaforme di soluzioni così robuste e complete. Haim Inger Chief Technology Officer Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd.

Percorso per diventare leader di mercato con la piattaforma di integrazione IBM Con la piattaforma di integrazione di base ora in atto, Clal si è concentrata sulla prossima sfida: sostituire l'attuale sistema di terze parti. E hanno dovuto farlo velocemente perché Clal si stava avvicinando rapidamente a un punto di rottura su più fronti. L'azienda ha dovuto affrontare le minacce molto reali dei problemi di conformità agli SLA, milioni di potenziali multe e persino la possibilità di perdere le licenze a causa del mancato rispetto delle scadenze. I loro sistemi legacy faticavano a rispondere a piccole richieste in un mese, non erano in grado di gestire i crescenti volumi di trasferimento dei dati e rendevano quasi impossibile l'elaborazione parallela. "Lo status quo è costato tempo, denaro e stress al nostro team e alla nostra azienda!" afferma Haim Inger, Chief Technology Officer presso Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Lavorando a stretto contatto con il team di IBM WebMethods, Clal ha creato funzionalità di connettività interna ed esterna e trasferimento di file senza interruzioni in tutti i formati e sistemi. I risultati sono stati trasformativi: riduzione drastica del time-to-market per le modifiche normative, elaborazione parallela che ha aumentato l'output e migliorato gli SLA e la disponibilità del sistema che ha raggiunto l'impressionante 99,9999 percento, aumentando significativamente la resilienza complessiva dell'azienda.

Dalla sopravvivenza al successo Il cambiamento strategico si è rivelato perfetto per Clal, in quanto il settore assicurativo doveva affrontare anni di turbolenze di mercato. "Nessuno può prevedere con precisione l'inizio di una crisi finanziaria," fa notare Heim Inger. "Ecco perché è fondamentale per un'azienda come la nostra rimanere vigile, senza sacrificare la crescita o l'espansione di nuovi servizi." L'adozione di IBM WebMethods Hybrid Integration è stata la scelta logica per Clal. Con questa piattaforma, l'azienda ha integrato più di 100 applicazioni diverse con oltre 1.000 istanze in esecuzione, il che l'ha aiutata a rispondere a oltre 100 modifiche legislative all'anno, fornendo al contempo API, servizi e pratiche di sviluppo standardizzate comuni. La cosa che va sottolineata è il fatto che realizzare questi aggiornamenti con metodi tradizionali avrebbe richiesto più di 100 anni di lavoro. Invece di limitarsi a sopravvivere, Clal ha adottato misure significative per prosperare in un settore normativo e competitivo sempre più complesso.