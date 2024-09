AI Gateway for IBM API Connect ti consente di accelerare il tuo percorso verso l'AI in tutta sicurezza. Questo AI Gateway fornisce un unico punto di controllo per consentire alle organizzazioni di accedere ai servizi AI tramite API di dominio pubblico e garantisce una connettività sicura tra le diverse applicazioni e le API AI di terze parti sia all'interno che all'esterno dell'infrastruttura dell'organizzazione. Funge da gatekeeper per i dati e le istruzioni che fluiscono tra questi componenti. L'AI Gateway fornisce criteri per gestire e controllare a livello centrale l'utilizzo delle API AI con le tue applicazioni, nonché analytics e insight chiave per aiutarti a prendere decisioni più rapide riguardo alla scelta dei Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).