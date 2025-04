Dall'implementazione di IBM webMethods, la nuova piattaforma di integrazione di PharmLog ha soddisfatto in modo affidabile tutti i requisiti dei suoi clienti. Il flusso di dati senza ostacoli tra i processi automatizzati funge da base per una maggiore vicinanza al cliente e per offrire spedizioni neutre dal punto di vista climatico. Un sistema di messaggistica universale consente di leggere tutte le strutture dei messaggi. Attualmente, sono presenti 6 servizi diversi per 40 clienti e 6 interfacce attraverso le quali ogni giorno vengono scambiate 10.000 bolle di consegna e 40.000 voci di bolle di consegna. "Abbiamo implementato non solo i messaggi XML definiti da PharmLog, ma anche IDoC in varie forme, messaggi RosettaNet, EDI, file flat e FMD/NGDA e, a livello tecnico, da FTP/SFTP ad AS2 su HTTPS. I tempi di esecuzione brevi e il basso tasso di errore durante l'implementazione dimostrano l'elevato livello di integrazione con i nostri clienti", aggiunge Romann Poon, Head of Application Support for Logistics Systems di PharmLog Pharma Logistik GmbH.

Il software di integrazione consente inoltre a PharmLog di soddisfare le nuove esigenze dei suoi clienti. I tempi di distribuzione sono stati notevolmente ridotti grazie alle ampie distribuzioni esistenti, e l'azienda è ora in grado di supportare la transizione dei propri clienti dal magazzino all'inventario. Ad esempio, in sette mesi Procter & Gamble, un cliente di PharmLog, è migrato a una nuova interfaccia (resa disponibile in quattro mesi).