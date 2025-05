IBM webMethods Hybrid Integration: integrazione per l'era dell'agentic AI

Le aziende oggi chiedono sempre di più ai loro stack nel mezzo di un'ondata di rapidi cambiamenti: imperativi aziendali per trarre valore dall'AI; la crescente diffusione di API, Kafka e integrazioni e ondate costanti di trasformazione digitale. Tuttavia, la maggior parte degli stack tecnologici arranca a causa della complessità di queste richieste, incapace di evolvere in una base pronta per l'innovazione dell'AI.

IBM webMethods Hybrid Integration fornisce sviluppo, distribuzione, gestione e monitoraggio completi di diversi modelli di integrazione in landscape on-premise e multicloud. Si basa sulle migliori funzionalità di integrazione di IBM, riunendole in un'unica soluzione. Colma il divario tra gli investimenti in atto e la tecnologia di integrazione di prossima generazione, che si tratti di accedere ai dati all'interno dei mainframe e semplificare lo scambio di dati B2B o di sfruttare gli agenti AI con IBM watsonx.

Progettato per consentire un'azione rapida in ambienti distribuiti, IBM webMethods Hybrid Integration fornisce strumenti e asset condivisi, oltre al controllo centralizzato tramite un piano di controllo ibrido. Agevola la gestione centralizzata, semplificando le operazioni che richiedono molto tempo e la risoluzione dei problemi per i team IT già sovraccarichi.

Unificando più modelli di integrazione e implementazioni, gli utenti ottengono visibilità e monitoraggio end-to-end in tutto il loro patrimonio di integrazione. La governance centralizzata può aiutare i clienti a migliorare la produttività, consentendo al contempo l'autenticazione centralizzata e affrontando la conformità e la sicurezza, tutti fattori che contribuiscono a un business più resiliente ma agile.