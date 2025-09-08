I landscape IT di oggi sono sempre più distribuiti, con gateway specializzati, implementazioni on-premise e multicloud e più utenti, un aspetto che provoca una frammentazione mai vista prima. Ottenere il controllo su questa complessità è fondamentale per ridurre il rischio e mantenere l'agilità, la resilienza, la sicurezza e la scalabilità necessarie per avere successo.

A differenza delle console di integrazione in silo, IBM® webMethods Hybrid Control Plane offre un unico luogo di gestione per i runtime IBM, di terze parti e ibridi. Le organizzazioni possono ottenere una visibilità e una governance profonde su API, eventi e integrazioni eseguiti on-premise, su ambienti multicloud o all'edge.