Governa e osserva API, integrazioni ed eventi su implementazioni cloud, on-premise e ibride
I landscape IT di oggi sono sempre più distribuiti, con gateway specializzati, implementazioni on-premise e multicloud e più utenti, un aspetto che provoca una frammentazione mai vista prima. Ottenere il controllo su questa complessità è fondamentale per ridurre il rischio e mantenere l'agilità, la resilienza, la sicurezza e la scalabilità necessarie per avere successo.
A differenza delle console di integrazione in silo, IBM® webMethods Hybrid Control Plane offre un unico luogo di gestione per i runtime IBM, di terze parti e ibridi. Le organizzazioni possono ottenere una visibilità e una governance profonde su API, eventi e integrazioni eseguiti on-premise, su ambienti multicloud o all'edge.
Il pannello di controllo ibrido fornisce monitoraggio end-to-end per aiutare i team a tracciare e a gestire API, eventi, integrazioni e molto altro su strumenti diversi e ambienti ibridi.
Semplifica il monitoraggio e la risoluzione dei problemi migliorando i tempi di risposta e riducendo il carico di lavoro dei team IT.
Effettua l'onboarding e distribuisci le integrazioni più rapidamente standardizzando i processi di controllo.
Definisci e applica politiche di governance, sicurezza e conformità a livello centrale, indipendentemente da dove vengono distribuite le integrazioni.
Incorpora gateway da più provider e mantieni un controllo centralizzato su tutti.
Riduci la dipendenza da strumenti una tantum gestendo più tipi di integrazioni tramite un unico livello di controllo.
