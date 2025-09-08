Un unico pannello di controllo per tutti i runtime, ovunque

Governa e osserva API, integrazioni ed eventi su implementazioni cloud, on-premise e ibride

Aumenta la visibilità e il controllo in ambienti ibridi​

Scopri in che modo un pannello di controllo ibrido può aiutarti a semplificare la gestione di integrazioni complesse ed eterogenee, sia on-premise che in implementazioni multicloud, più gateway e molto altro. Unisciti a noi mercoledì 17 settembre alle 11:00 EST​.

Panoramica

I landscape IT di oggi sono sempre più distribuiti, con gateway specializzati, implementazioni on-premise e multicloud e più utenti, un aspetto che provoca una frammentazione mai vista prima. Ottenere il controllo su questa complessità è fondamentale per ridurre il rischio e mantenere l'agilità, la resilienza, la sicurezza e la scalabilità necessarie per avere successo. 

A differenza delle console di integrazione in silo, IBM® webMethods Hybrid Control Plane offre un unico luogo di gestione per i runtime IBM, di terze parti e ibridi. Le organizzazioni possono ottenere una visibilità e una governance profonde su API, eventi e integrazioni eseguiti on-premise, su ambienti multicloud o all'edge. 
Gestisci facilmente le integrazioni complesse

Il pannello di controllo ibrido fornisce monitoraggio end-to-end per aiutare i team a tracciare e a gestire API, eventi, integrazioni e molto altro su strumenti diversi e ambienti ibridi.
Vantaggi
Risolvi i problemi più rapidamente

Semplifica il monitoraggio e la risoluzione dei problemi migliorando i tempi di risposta e riducendo il carico di lavoro dei team IT.
Accelera il time-to-value

Effettua l'onboarding e distribuisci le integrazioni più rapidamente standardizzando i processi di controllo.
Riduci il rischio con una governance centralizzata

Definisci e applica politiche di governance, sicurezza e conformità a livello centrale, indipendentemente da dove vengono distribuite le integrazioni.
Gestisci l'intero ecosistema

Incorpora gateway da più provider e mantieni un controllo centralizzato su tutti.
Consolida gli strumenti

Riduci la dipendenza da strumenti una tantum gestendo più tipi di integrazioni tramite un unico livello di controllo.

Caratteristiche

Schermata della pagina di gestione del runtime di integrazione
Un'unica visuale per tutti i tuoi runtime

Visualizza, filtra e gestisci tutti i tuoi runtime di integrazione (fra cui IBM® App Connect, IBM® API Connect e webMethods) con impostazioni a livello di tempo di esecuzione, monitoraggio dello stato di salute e gestione su distribuzioni SaaS e autogestite.​
Schermata della pagina di gestione degli accessi
Controllo sicuro degli accessi per tutti gli stili di integrazione

Gestisci identità e accessi su più stili di integrazione e sedi con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), autenticazione a più fattori (MFA), logging degli audit e governance degli accessi. Queste caratteristiche ti aiutano a soddisfare standard di sicurezza e conformità come GDPR, HIPAA e PCI-DSS. 
Schermata di una pagina secondaria della sezione Informazioni
Semplifica il monitoraggio tra gli ambienti

Monitora e filtra ambienti, runtime, versioni e software su tutte le implementazioni, on-premise, ibride o su cloud. 
Schermata di una pagina del targeting di posizione
Resta al passo con l'observability in tempo reale

Monitora le transazioni in tempo reale, gestisci lo stato di salute delle integrazioni tra più prodotti e imposta avvisi sugli ecosistemi ibridi per diagnosticare e risolvere i problemi in modo più rapido.​
Schermata della pagina di analytics dell'utilizzo
Ottimizza le spese con insight sull'utilizzo

Ottieni la misurazione dell'utilizzo quasi in tempo reale e visibilità sul consumo dei diritti e sull'utilizzo dei tenant nelle unità di risorse (RU). Elimina lo shelf-ware, ottimizza le spese di infrastruttura e supporta i chargeback o le previsioni basate sui team.​
Schermata della pagina di gestione degli ambienti
Distribuzione coerente su tutti gli ambienti

Gestisci in modo centralizzato gli ambienti di sviluppo, test e produzione con il provisioning dinamico e l'applicazione delle politiche di accesso. Garantisci un'implementazione coerente e un uso ottimizzato delle risorse.
Fasi successive

Tieniti informato con gli aggiornamenti sui prodotti o pianifica una live demo per scoprire come IBM webMethods Integration può aiutarti a integrare le applicazioni, favorendo l'agilità aziendale.

