Sia che utilizzi un approccio design-first o code-first, API Agent accelera ogni fase. Basta descrivere ciò di cui hai bisogno in linguaggio naturale e l'agente si occuperà del resto. Per l'approccio design-first, API Agent genera una specifica Open API completa, risposte simulate e una ricca documentazione, il tutto prima che venga scritta una sola riga di codice di backend. Per l'approccio code-first, API Agent si connette alle fonti di dati di backend, genera le specifiche Open API, crea il codice dell'applicazione di backend e lo distribuisce, facendo risparmiare agli sviluppatori giorni di lavoro manuale.