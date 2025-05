Nutrien Ltd. è un'azienda canadese di fertilizzanti con sede a Saskatoon, Saskatchewan, ed è il maggiore produttore di cloruro di potassio e il terzo produttore di fertilizzanti azotati al mondo. Con oltre 2.000 punti vendita in Nord America, Sud America e Australia, Nutrien serve coltivatori in tutto il mondo e ha più di 23.500 dipendenti. Fondata con un'attenzione rivolta alla sostenibilità, Nutrien gestisce una rete di strutture di produzione, distribuzione e commercio di prodotti agricoli di livello mondiale, puntando a soddisfare in modo efficiente le esigenze dei coltivatori. Con una presenza in oltre 50 Paesi, Nutrien produce e distribuisce circa 26 milioni di tonnellate all'anno di prodotti a base di cloruro di potassio, azoto e fosfato per clienti globali del settore agricolo, industriale e dei mangimi.