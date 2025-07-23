Scopri le opzioni di prezzo di IBM webMethods Hybrid Integration
Include crediti flessibili che possono essere utilizzati per qualsiasi funzionalità di integrazione come chiamate API, flussi di integrazione di app, integrazioni B2B, eventi e trasferimenti di file gestiti.
I prezzi basati sul consumo sono in linea ai costi in base all'utilizzo effettivo
IBM webMethods Hybrid Integration si basa su un piano di controllo ibrido che consolida tempi di esecuzione di integrazione eterogenei in un'unica piattaforma, offrendo:
Monitoraggio end-to-end per una completa visibilità su tutti i workflow di integrazione.
Gestione federata delle API per unificare la governance delle API in ambienti ibridi.
Gestione integrata del tempo di esecuzione per un'implementazione semplificata on-premise, su cloud o all'edge.
Integrazione degli agenti AI per incorporare l'automazione intelligente nei workflow.
IBM offre un'ampia gamma di funzionalità di integrazione che si collegano perfettamente al piano di controllo ibrido. (vedi la tabella di seguito)
Piano di controllo ibrido
I tempi di esecuzione registrati SaaS sono inclusi senza costi aggiuntivi
Conteggio del tempo di esecuzione remoto registrato
N/A
API Management
Chiamate API
Integrazione delle applicazioni
Transazioni dell'integrazione
—
Gestione degli endpoint degli eventi
Chiamate API
Elaborazione evento
Core di elaborazione virtuali
—
Event Streams
Core di elaborazione virtuali
—
Integrazione B2B webMethods
Documenti B2B
IBM Sterling VAN
Volume dei dati al mese
—
Trasferimento gestito di file webMethods
File trasferiti
Potenzia un'integrazione dinamica e scalabile con IBM webMethods Hybrid Integration, basata su AI e API per soddisfare le esigenze aziendali in costante evoluzione.