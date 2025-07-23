Prezzi

Scopri le opzioni di prezzo di IBM webMethods Hybrid Integration

Scopri i prezzi
Rendering 3D di circuiti digitali e grafici in più colori

IBM webMethods Hybrid Integration

I prezzi per il livello standard partono da 2.500 USD al mese

Include crediti flessibili che possono essere utilizzati per qualsiasi funzionalità di integrazione come chiamate API, flussi di integrazione di app, integrazioni B2B, eventi e trasferimenti di file gestiti.

I prezzi basati sul consumo sono in linea ai costi in base all'utilizzo effettivo
  • Flessibilità delle licenze
  • Prezzi in base al consumo
  • Titolarità in tutte le funzionalità di integrazione
  • Prezzi allineati all'utilizzo effettivo

Il piano di controllo ibrido: una base unificata di integrazione​

IBM webMethods Hybrid Integration si basa su un piano di controllo ibrido che consolida tempi di esecuzione di integrazione eterogenei in un'unica piattaforma, offrendo:​

  • Monitoraggio end-to-end per una completa visibilità su tutti i workflow di integrazione.​

  • Gestione federata delle API per unificare la governance delle API in ambienti ibridi.​

  • Gestione integrata del tempo di esecuzione per un'implementazione semplificata on-premise, su cloud o all'edge.​

  • Integrazione degli agenti AI per incorporare l'automazione intelligente nei workflow.​

IBM offre un'ampia gamma di funzionalità di integrazione che si collegano perfettamente al piano di controllo ibrido. (vedi la tabella di seguito)
    Funzionalità della piattaforma Metriche di utilizzo SaaS Software

    Piano di controllo ibrido

    • Monitoraggio E2E​
    • Gestione federata delle API​
    • Tempo di esecuzione per l'integrazione​
    • Analytics di utilizzo

    I tempi di esecuzione registrati SaaS sono inclusi senza costi aggiuntivi​

    Conteggio del tempo di esecuzione remoto registrato

    N/A

    API Management

    Chiamate API

    Integrazione delle applicazioni​

    • App Connect ​
    • Integrazione di webMethods

    Transazioni dell'integrazione

    Gestione degli endpoint degli eventi

    Chiamate API

    Elaborazione evento

    Core di elaborazione virtuali

    Event Streams 

    Core di elaborazione virtuali

    Integrazione B2B webMethods

    Documenti B2B

    IBM Sterling VAN

    Volume dei dati al mese

    Trasferimento gestito di file webMethods

    File trasferiti

    *I prezzi riportati sono indicativi, possono variare a seconda del paese, non includono eventuali tasse applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in un determinato paese. 
    Fasi successive

    Potenzia un'integrazione dinamica e scalabile con IBM webMethods Hybrid Integration, basata su AI e API per soddisfare le esigenze aziendali in costante evoluzione.

         Prenota una demo live